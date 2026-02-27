Hunde, Katzen und Exoten erobern die Marx Halle

Ein Wochenende lang dreht sich in Wien alles um Fell, Pfoten und Fühler. Die Haustiermesse Wien kehrt am 28. Februar und 1. März in die Marx Halle zurück. Mehr als 230 Aussteller und acht Aktionsflächen sorgen für dichtes Programm.

Die Haustiermesse Wien macht die Marx Halle am Wochenende zum Treffpunkt für alle, die Tiere lieben. Über 230 Aussteller, acht Aktionsflächen und zwei Hallen voller Programm ziehen an diesem Wochenende Hundebesitzer, Katzenfans und Exotenfreunde in ihren Bann. Geöffnet ist jeweils von 10 bis 18 Uhr, wer sein Ticket vorab kauft, kommt bereits ab 9.40 Uhr hinein.

Hunde geben den Ton an

Eine Halle steht komplett im Zeichen der Hunde. Auf mehreren Flächen laufen Hundeturnen, Heuballenrennen, das Hunde-Bällebad und Parkourdog. Am Ehrenring startet erneut die Hütevorführung mit Border Collies und Gänsen. Lukas Pratschker zeigt eine neue Akrobatiknummer, auch Leonid Beljakov steht im Ring. Die ÖKV Rassenpräsentation ergänzt das Programm. Auf der Workshopfläche gibt es heuer nach längerer Pause wieder den Mitmachbewerb “Österreichs Hundestar”, und Vorführungen etwa zum Hundeturnen und Longieren.

© Haustiermesse Wien

Katzen, Nager und tierische Raritäten

In der zweiten Halle läuft die ÖVEK Katzenausstellung mit hunderten Katzen an beiden Tagen. Die Prämierungen finden täglich am Nachmittag statt. Dazu kommen Kleintiere und Nager in artgerechten Gehegen. Alpakas erwarten Besucher im Freigelände.

Die EXOTICA Wirbellosenbörse bringt Spinnen, Insekten, Schnecken und Skorpione nach Wien. Terrarien, Zubehör und Futtertiere gehören ebenfalls dazu. Der Pflanzenbereich tritt als EXOTICA Pflanzenraritätenbörse auf. Kakteen, Sukkulenten, Orchideen, Bromelien, Araceae wie seltene Amorphophallus-Arten, fleischfressende Pflanzen und neu auch Samen stehen zum Verkauf.

Der Aquaristikbereich bietet Futter, Zubehör, Beratung und Pflanzen für Fisch- und Garnelenaquarien. Neu vertreten sind unter anderem JBL und ARKA.

Food Trucks am Freigelände

Verhungern wird man nicht – der umfangreiche Gastronomiebereich kommt aufs Freigelände. Das Angebot reicht von Wagyu Bratwurst über Burger, Hot Dogs, Wiener Köstlichkeiten bis zum original ungarischen Baumkuchen gibt’s dort alles an Leckereien.

Als besonderes Zuckerl gibt es 2025 noch die Spezial- Frühlingsausgabe der Vienna BBQ Days am Freigelände und einem Teil der Halle. Mit int. BBQ Wettbewerben, Grillherstellern wie Grill & Co Wien, Weber Grills, Kitchen Bastards, Trixie Kiddos, dem Genussmarkt, dem Chili Contest und vielem mehr.