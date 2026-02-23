Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Donauinsel Sprengung
© Viyana Manset Haber

Mit Pyro-Bombe

Pyramide auf Donauinsel-Spielplatz gesprengt

23.02.26, 14:10
Teilen

Tragende Teile einer Holzpyramide und Starthäuschen für eine Abenteuer-Rutsche auf der Donauinsel wurden weggesprengt. Der Sachschaden ist enorm - die Explosion Sonntag um 20.45 Uhr war kilometerweit zu hören.

Wien. Derzeit noch unbekannte Pyro-Freaks, die mutmaßlich im jüngeren Alterspektrum zu suchen sind, haben am Sonntagabend auf einem beliebten und zu der Jahreszeit um die Uhrzeit zum Glück nicht so gut wie sonst besuchten Kinderspielplatz bei der Kaisermühlenbrücke auf der Donauinsel mit mindestens einer Böller-Bombe Sprengungen durchgeführt und dabei eine Holzpyramide mit einer Rutsche schwer beschädigt.

Spielplatz pyramide
© Viyana Manset Haber

Donauinsel Pyramide gesprengt
© Viyana Manset Haber

Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger wurde der Anschlag Sonntag um dreiviertel neun  verübt. Vermutlich benutzten sie dafür einen Blitzknallkörper oder eher mehrere davon. Anrainer hatten noch in 10 Kilometer Entfernung den sehr lauten Knall gehört und die Polizei verständigt. Zeugen sahen zwei Männer bzw. Burschen davonrennen.

Spielplatz pyramide
© Viyana Manset Haber

Donauinsel Pyramide gesprengt
© Viyana Manset Haber

Eine Fahndung nach den "Sprengmeistern", die in Richtung Reichsbrücke geflüchtet waren, brachte kein Ergebnis. Der Tatort wurde durch ein sprengstoffkundiges Organ (SKO) gemeinsam mit einem Sprengstoffspürhund der Polizeidiensthunde-Einheit überprüft. Zu diesem Zeitpunkt bestand keine weitere Gefährdung. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden war jedoch beträchtlich, so wurden von der Pyramide tragende Teile weggesprengt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen