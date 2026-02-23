Illegale Glücksspiel-Automaten in Wels beschlagnahmt

In einem Tankstellen-Hinterhof wurden die Finanzpolizei fündig.

In Wels ist der Finanzpolizei ein Schlag gegen illegales Glücksspiel gelungen. Im Zuge der Bilanzpräsentation 2025 informierte das Amt für Betrugsbekämpfung auch über diesen Fall.

Im Mittelpunkt der Ermittlungen stand der Betreiber einer Tankstelle. Nach einer Anzeige nahmen Kontrolleure das Gelände unter die Lupe. Im Hinterhof entdeckten sie in einem versperrten Wellblechverschlag zwei Glücksspielautomaten. Der Verdacht auf einen unerlaubten Betrieb bestätigte sich rasch.

Die Geräte wurden sichergestellt und abtransportiert. Dem Betreiber drohen Strafen von bis zu 20.000 Euro. Grundlage dafür ist das Glücksspielgesetz, das Regeln für den Betrieb von Automaten vorgibt und den Schutz legaler Anbieter sowie der Spieler gewährleisten soll.