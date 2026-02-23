Alles zu oe24VIP
Handelskai überschwemmt
© oe24tv

Chaos im 20. Bezirk

Mega-Stau! Rohrbruch setzt Handelskai unter Wasser

23.02.26, 13:25 | Aktualisiert: 23.02.26, 15:10
 Ein Wasserrohrbruch in der Dr.-Natterer-Gasse in Wien-Leopoldstadt hat am Montag große Verzögerungen im Straßenverkehr ausgelöst. 

Gegen 12.00 Uhr kam es zu dem Gebrechen, wie die Wiener Berufsfeuerwehr und der ÖAMTC sagten. Aus dem kaputten Rohr drangen große Mengen Wasser. Schmutz wurde vom Wasser aus dem Untergrund auf die Oberfläche heraufgespült. Blockiert war unter anderem auch der Handelskai.

Handelskai überschwemmt
© oe24tv

Handelskai überschwemmt
© oe24tv

Zwischen dem Elderschplatz und der Chrastekgasse stand am frühen Nachmittag alles still, hieß es vom ÖAMTC. Massive Einschränkungen sind auch in der Engerthstraße und der Vorgartenstraße zu spüren. Eine Sprecherin von Wiener Wasser (MA 31) sagte, dass der Grund für den Wasserrohrbruch noch nicht klar sei. Das Leck sei aber bereits lokalisiert und die notwendigen Bauarbeiten zur Behebung des Gebrechens waren eingeleitet.

Handelskai überschwemmt
© oe24tv

Die Feuerwehr sprach gegenüber der APA davon, dass "umfangreiche Maßnahmen" notwendig seien. Kollegen sind mit mehreren Fahrzeugen vor Ort, um "schlimmeren Schaden zu verhindern".

