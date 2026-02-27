30 Jahre Auhof Center: Jubiläums-Wochen vom 2. bis 14. März bei den „Besten im Westen“

Das Auhof Center in Wien feiert sein 30-jähriges Bestehen – und lädt zur großen Jubiläums-Wochen mit Live-Events, exklusiven Angeboten, Modenschau und prominenten Gästen wie Martina Reuter und Gerda Rogers ein. Besucher erwarten Rabatte, Entertainment und kulinarische Highlights.

© Auhof Center

Feierstimmung im Westen von Wien: Das Auhof Center blickt auf drei erfolgreiche Jahrzehnte zurück. Zum runden Geburtstag verwandelt sich das beliebte Einkaufszentrum in der Albert-Schweitzer-Gasse 6, 1140 Wien, vom 2. bis 14. März 2026 in eine große Jubiläumsbühne.

Eigentümer KR Peter Schaider kündigt ein abwechslungsreiches Programm für Kundinnen und Kunden sowie Shop-Partner an: exklusive Jubiläumsangebote, spannende Store-Aktionen, kulinarische Specials und erstklassiges Live-Entertainment. Fashionistas, Foodies und Sparfüchse kommen dabei gleichermaßen auf ihre Kosten.

© Auhof Center

Helden auf vier Pfoten: Rettungshunde live erleben

Ein besonderes Highlight erwartet Besucher am Freitag, 6. März, um 16:00 Uhr: Die Österreichische Rettungshundebrigade zeigt in einer eindrucksvollen Vorführung, wie professionelles Teamwork zwischen Mensch und Hund Leben retten kann.

Staffelführerin Michaela Muschitz gibt spannende Einblicke in die intensive Ausbildung und die präzisen Suchabläufe der tierischen Lebensretter – ein Erlebnis für die ganze Familie.

Buchpräsentation & Bühne frei für junge Talente

Literatur- und Styling-Fans sollten sich Mittwoch, den 11. März, vormerken: Um 17:00 Uhr präsentiert Style-Expertin Martina Reuter in Kooperation mit MORAWA ihr neues Buch „KILO FREI“. Durch den Abend führt Moderatorin Eva Pölzl.

Musikalisch wird es am Freitag, 13. März, von 16:00 bis 18:00 Uhr: Die Jugend des Sacré Coeur Pressbaum begeistert mit Chor- und Theatergruppen und bringt frischen Schwung auf die Jubiläumsbühne.

Auhof Center feiert Jubiläum: v. l. n . r.: Peter Schaider Jr, Martina Reuter, Sternen-Lady Gerda Rogers und Auhof Center-Eigentümer Peter Schaider © Auhof Center/David Groschl

Großes Fashion-Finale mit Reuter & Rogers

Der glamouröse Höhepunkt der Jubiläums-Wochen steigt am Samstag, 14. März, von 11 bis 13 Uhr. Martina Reuter präsentiert gemeinsam mit Star-Astrologin Gerda Rogers die Frühsommer-Trends 2026. Unterstützt werden sie von Personal Trainer Vladi Pavlic, der die neuesten Styles der Männermode vorstellt. Neben Profi-Models erobern auch modebegeisterte Kundinnen den Laufsteg und machen die Show zu einem echten Community-Event. Als besonderes Highlight winken attraktive Gewinne – darunter ein exklusives „Private Shopping“-Erlebnis mit dem Expertinnen-Duo Reuter und Rogers.

Jubiläumsangebote, Rabatte und Kulinarik

Während der gesamten Aktionswochen profitieren Besucher von zahlreichen Rabattaktionen, besonderen Store-Events und kulinarischen Angeboten in vielen Shops und Gastronomiebetrieben. Das 30-Jahr-Jubiläum macht das Auhof Center einmal mehr zu einem Hotspot für Shopping und Lifestyle im Westen Wiens.

Auf www.auhofcenter.at

finden Sie alle Infos.