Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Kärnten
Geisterfahrer auf der Südautobahn – 6 Verletzte
© APA/HFW VILLACH

Plötzlich gewendet

Geisterfahrer auf der Südautobahn – 6 Verletzte

25.12.25, 09:00
Teilen

Bei einem Unfall mit einem Geisterfahrer sind am Mittwochnachmittag in der Nähe von Villach sechs Personen verletzt worden. 

Ein 41-jähriger Autolenker hatte gegen 16.30 Uhr im Gemeindegebiet von Wernberg (Bez. Villach-Land) auf der Südautobahn (A2) aus unbekanntem Grund plötzlich gewendet und fuhr danach als Geisterfahrer weiter. Eine 65-Jährige konnte auf der schneebedeckten Fahrbahn einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern, berichtete die Polizei.

Alle vier Insassen im Wagen des Geisterfahrers sowie die beiden Personen im Auto der 65-Jährigen wurden beim Zusammenstoß verletzt. Sie wurden ins Landeskrankenhaus Villach gebracht. Die Südautobahn war im Unfallbereich eine Stunde völlig gesperrt, eine weitere Stunde war sie nur einspurig befahrbar. Im Einsatz standen mehrere Streifen der Autobahnpolizei, mehrere Feuerwehren, 23 Sanitäter und ein Notarzt mit sieben Rettungsfahrzeugen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden