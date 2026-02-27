Fataler Ärzte-Fehler: Patientin am falschen Knie operiert

Wieder kam es in einem österreichischen Krankenhaus zu einem OP-Drama. Bei einer Operation in Innsbruck wurde das Knie verwechselt.

Zu der fatalen Verwechslung kam es am Mittwoch bei einer Operation in einer Innsbrucker Klinik. Das teilten die Tirol Kliniken am Freitag in einer Aussendung mit. Ein Chirurg hätte eine Patientin am falschen Knie operiert.

Als schließlich festgestellt wurde, dass es sich um das falsche, also das gesunde Bein handelt, wurde der Eingriff abgebrochen und die Patientin aus der Narkose geholt. "Für die Patientin entstehen keine Folgeschäden", heißt es in der Aussendung weiter.

Spital entschuldigt sich

Die Betroffene sei über den Fehler sofort informiert worden. Zudem wurde der Fall an die Haftpflichtversicherung der Tirol Kliniken weitergeleitet. Bei der Patientin habe man sich für den Fehler bereits entschuldigt.

Auch in dem Schreiben wird noch einmal der dramatische Vorfall bedauert. "Wir bedauern diesen Zwischenfall und entschuldigen uns in aller Form" Rein medizinisch gesehen handele es sich um einen kleinen Zwischenfall ohne Folgen, da der Eingriff laut Klinik rechtzeitig abgebrochen wurde.

"Dennoch nehmen wir das Geschehene sehr ernst. Es wurden bereits alle Schritte eingeleitet, um den Vorfall gemeinsam mit allen involvierten Berufsgruppen bis ins Detail aufzuarbeiten, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, wie wir unsere bereits sehr hohen Sicherheitsmaßnahmen noch weiter verbessern können.“