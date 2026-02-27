Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Rettungssirene
© getty

Tödlicher Unfall

Auto kracht gegen Denkmal und landet auf Dach – 54-Jährige tot

27.02.26, 09:54
Teilen

Im Bezirk Baden ereignete sich ein tödlicher Autounfall. Eine 54-jährige Lenkerin starb.

Leobersdorf. Eine Lenkerin ist am Donnerstagabend bei einem Autounfall in ihrem Heimatbezirk Baden ums Leben gekommen. Die 54-Jährige war vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in Leobersdorf bei einem Kreisverkehr auf die Gegenfahrbahn geraten und von der Straße abgekommen. Der Wagen prallte gegen ein Denkmal und landete auf dem Dach.

Der Notarzt konnte nur mehr den Tod der Frau feststellen, berichtete die niederösterreichische Polizei am Freitag in einer Aussendung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen