Umfrage-Beben: Plötzlich gibt es eine neue Option

Die deutsche Bundestagswahl am Sonntag wird zum Thriller.

Am morgigen Sonntag wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Die Union aus CDU/CSU liegt dabei in allen Umfragen klar in Führung und wird die Wahl wohl deutlich vor der AfD und der SPD gewinnen.

Wie schwer die Regierungsbildung wird, hängt maßgeblich davon ab, wie viele Parteien in den Bundestag kommen. Vier Fraktionen werden dem neuen Parlament sicher wieder angehören: CDU/CSU (27 bis 31 Prozent in den Umfragen der laufenden Woche), AfD (20 bis 21), SPD (15 bis 17) und die Grünen (12 bis 14). Linke, FDP und BSW ringen mit der Fünf-Prozent-Hürde. Kommt keine oder nur eine dieser drei Parteien in den Bundestag, stehen die Chancen gut, dass es für eine Zweierkoalition reicht. Ab zwei dürfte es knapp werden.

Eine Koalition mit der AfD haben alle anderen Parteien ausgeschlossen - auch die Union. "Das ist klar und endgültig", wiederholte Merz am Mittwoch im Fernsehduell von "Bild" und "Welt".

Koalition mit Liberalen

Nachdem es zuletzt so ausgesehen hatte, dass die Union eine Koalition mit der SPD und den Grünen bilden müsse, kommt nun eine neue Option ins Spiel.

© Forsa ×

Laut der aktuellen Forsa-Umfrage vom Freitag zieht die FDP mit 5 Prozent doch in den Bundestag ein, das BSW wäre mit nur 3 Prozent hingegen draußen. CDU-Chef Merz könnte damit ein Dreierbündnis mit Sozialdemokraten und Liberalen schmieden.