Hier kuschelt sich Epstein an Mädchen auf seinem Schoß

Die Epstein-Serie veröffentlicht Bilder von Epstein, Prominenten, jungen Frauen und Minderjährigen, die lange im Verborgenen geblieben sind. Und jetzt kommt die furchtbare, nackte Wahrheit ans Licht - neue Aufnahmen zeigen den verurteilten Sexualstraftäter eng angekuschelt an Kindern.

Im Zuge der Öffnung der sogenannten „Epstein Files“ hat das US-Justizministerium tausende Bilder aus dem Besitz Jeffrey Epsteins veröffentlicht. Unter den Aufnahmen befinden sich mehrere Fotos, die den verurteilten Sexualstraftäter beim engen Kontakt mit Kindern zeigen. Auf den zensierten Bildern – die Gesichter der Minderjährigen wurden unkenntlich gemacht – ist Epstein unter anderem zu sehen, wie er Kinder küsst, sie im Arm wiegt oder auf seinem Schoß sitzen lässt.

Es sind eindeutig Kinder!

Auffällig ist dabei: Die Kinder auf den undatierten Fotos wirken deutlich jünger als jene Teenager, deren Missbrauch Epstein bereits 2008 vor Gericht eingestanden hatte. Damals bekannte sich der ehemalige Investmentbanker zweier Prostitutionsdelikte schuldig und verbüßte 13 Monate Haft. Ein umfassendes Bundesverfahren wegen weiterer Missbrauchsvorwürfe kam jedoch nie zustande – Epstein nahm sich 2019 in seiner Gefängniszelle das Leben.

© U.S. Justice Department

Blondes Mädchen auf seinem Schoß

© U.S. Justice Department

Die jetzt veröffentlichten Bilder entfalten ihre verstörende Wirkung nicht zuletzt vor dem Hintergrund der bekannten Vorwürfe. Auf einem Foto hält Epstein mit geschlossenen Augen ein blondes Mädchen im Arm. Ein anderes zeigt ihn in seinem Privatjet, eng an ein Kind geschmiegt. In weiteren Aufnahmen spielt er offenbar mit sehr jungen Kindern – teils schaut er dabei direkt in die Kamera.