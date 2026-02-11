Diese XXL-Rolltreppe bricht alle Rekorde

Dieses Land knackt immer wieder die Technik- und Infrastruktur-Weltrekorde: Im Kreis Wushan im Südwesten Chinas soll die längste Rolltreppenanlage der Welt in Betrieb genommen werden.

Das XXL-Infrastrukturprojekt, was es so nirgends auf der Welt gibt, wird schon in wenigen Tagen in Wushan im Südwesten Chinas in Betrieb genommen.

Insgesamt umfasst das Projekt 21 Rolltreppen, 8 Aufzüge, 4 Fahrstühle und 2 Fußgängerbrücken - hier ist alles darauf ausgelegt, die Menschen sicherer und schneller durch die bergige Region zu führen. Die Rolltreppe ist 905 Meter lang und 242 Meter hoch - das ist mit einem 80-stöckigen Hochhaus vergleichbar. Der Weg, für den man bisher eine Stunde brauchte, soll jetzt nur noch 20 Minuten dauern.

Auch durchaus interessant: Die Firma, die das Projekt realisiert, ist ausgerechnet eine Schweizer-Firma - das bekannte Luzerner Unternehmen Schindler.