Pizza Brand Toter Knittelfeld
© FF/Zeiler

Wohnungsbrand

Mann (48) starb beim Pizzabacken

08.02.26, 16:03 | Aktualisiert: 09.02.26, 11:45
Bei einem tragischen Wohnungsbrand kam um 6 Uhr in der Früh am Sonntag ein 48-Jähriger ums Leben - der Mann wollte sich zum Frühstück eine Pizza machen. Und löste dabei unabsichtlich einen Brand aus.




	Stmk. Bei einem Wohnungsbrand im Zentrum von Knittelfeld (Bezirk Murtal) ist am Sonntagvormittag ein 48-jähriger Mann ums Leben gekommen. Das Feuer brach gegen 6.00 Uhr im ersten Stock des Gebäudes aus, informierte die örtliche Feuerwehr. Nachdem sich die Helfer gewaltsam Zugang zu der Wohnung verschafft hatten, stieß ein Atemschutztrupp auf eine regungslose Person.









	

    

        Pizza Brand Toter Knittelfeld
            

                
© FF/Zeiler

    
    



	Der Bewohner war umgehend ins Freie gebracht worden, Rotes Kreuz und eine Notärztin begannen unverzüglich mit der Wiederbelebung. Alle Reanimationsversuche blieben leider erfolglos - der Mann starb noch an der Einsatzstelle.


Im Zuge der Brandursachenermittlung stellten Tatortbeamte und Brandermittler des Landeskriminalamtes fest, dass der Brand in der Küchenzeile seinen Ausgang genommen hatte. Dabei ist aufgrund der Spurenlage davon auszugehen, dass der Mann eine Pizza zubereiten wollte und dafür das Backrohr aktivierte. Offenbar dürfte dabei auch das Ceranfeld unbeabsichtigt auf die höchste Stufe eingeschaltet worden sein, wobei ein darauf abgestellter Toaster aus Plastik zu rauchen begann und in der Folge ein Feuer auslöste. Ein Fremdverschulden kann somit aufgrund der bisherigen Ermittlungen ausgeschlossen werden. Die Staatsanwaltschaft Leoben hat den Leichnam nach einer kriminalpolizeilichen Leichenbeschau bereits zur Bestattung freigegeben.


                                
    


    

