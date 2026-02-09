Alles zu oe24VIP
straßenbahn.png

Floridsdorf

Straßenbahnen crashten in Wien zusammen – 14 Verletzte

09.02.26, 09:35 | Aktualisiert: 09.02.26, 17:08
Teilen

Bei einem spektakulären Auffahrunfall zweier Straßenbahn beim Bahnhof Floridsdorf wurden 14 Personen verletzt - wie sich herausstellte, zum Glück nur leicht.

UnFall Bim Floridsdorf
© Viyana Manset Haber

Wien. Was genau Montagfrüh mitten im Morgenverkehr im Bereich der S-Bahn-Unterführung in der Schlosshofer Straße passiert ist, ist noch Gegenstand von Ermittlungen: Die Betroffenen, die in den beiden Straßenbahn-Garnituren gesessen bzw. gestanden sind und beim Crash verletzt wurden, sind in Spitäler eingeliefert worden, bestätigen die Einsatzkräfte Berichten von Zeugen. Zu dem Zusammenstoß war es laut Wiener Linien gegen 8.30 Uhr gekommen. Ein Zug der Linie 25 fuhr auf einen in der Station stehenden Zug der Linie 26 auf. Die Feuerwehr war mit 8 Fahrzeugen und 30 Berufsflorianis vor Ort.

Eine zunächst nicht von den Rettungskräften versorgte Person meldete sich später auf einer Polizeiinspektion, dass sie ebenfalls verletzt worden sei. Daher habe sich die Opferzahl von zunächst 13 auf erhöht. Die meisten erlitten Prellungen und blaue Flecken.

UnFall Bim Floridsdorf
© Viyana Manset Haber

UnFall Bim Floridsdorf
© Viyana Manset Haber

Die Konsequenzen für die Öffis in der Rushhour Montag in der Früh nach den Semesterferien: Die Linie 25 fuhr nur zwischen Aspern, Oberdorfstraße und Kagran. Die Linie 26 "pendelte" nur zwischen Josef-Baumann-Gasse und Floridsdorf. Und Linie 27 war zwischen Josef-Baumann-Gasse und Floridsdorf eingestellt.

Die Buslinie 29B wurde in beiden Richtungen zwischen Sebastian-Kohl-Gasse und Floridsdorf S U über Angerer Straße und Brünner Straße umgeleitet. Die Linie 29A wurde in beiden Richtungen zwischen Sebastian-Kohl-Gasse und Floridsdorf S U über Angerer Straße und Brünner Straße umgeleitet. Empfohlen wurde, auf die Linien U1, U6, 30, 31, 27, 31A und die S-Bahn auszuweichen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

