oe24
Haringsee
© LPD NÖ & Viyana Manset Haber (Fotomontage)

1500 Euro

Nach Bank-Überfall: Kopfgeld auf 2 Meter-Räuber ausgesetzt

09.02.26, 10:34 | Aktualisiert: 09.02.26, 11:59
Die beiden Angestellten erlitten bei dem Bank-Überfall einen Schock. 

Der vorerst unbekannte, maskierte rund 2 Meter große Mann stürmte mit roter Kapuzenjacke und FFP2-Maske bereits am 21. Jänner gegen 11:50 Uhr die Raika in Haringsee, Bezirk Gänserndorf (oe24 berichtete). Dort bedrohte er die Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe und forderte Bargeld.

Anschließend flüchtete er mit der Beute, die er in einem schwarzen Müllsack verstaut hatte, in unbekannte Richtung. Eine Alarmfahndung verlief negativ. Die beiden Angestellten wurden zwar nicht verletzt, erlitten allerdings einen Schock.

Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Niederösterreich übernommen. Bisher fehlt von dem Bankräuber noch immer jede Spur. Deshalb wurden nun Lichtbilder des Tatverdächtigen, der rund 30 Jahre alt sein und österreichischen Dialekt gesprochen haben soll, veröffentlicht.

Sachdienliche Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Telefonnummer 059133-30-3333 erbeten. Für Hinweise, die zur Ausforschung und Festnahme des bislang unbekannten Täters führen, der laut Polizei größer als 185 cm sein soll, wurde seitens der Geschädigten eine Geldbelohnung in der Höhe von 1.500  Euro ausgelobt.

