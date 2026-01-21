Alles zu oe24VIP
Banküberfall in Haringsee
Großfahndung

Banküberfall in Niederösterreich: 2 Meter-Räuber auf der Flucht

21.01.26, 13:37
Derzeit läuft ein Großeinsatz in Haringsee. 

Mittwoch gegen Mittag stürmte ein noch unbekannter Räuber in die Raika in Haringsee, einer Marchfelder Gemeinde. Der Tatverdächtige konnte nach dem Coup flüchten. Aktuell sind laut einem Anwohner rund 25 Polizeistreifen vor Ort und fahnden nach dem Mann.

Laut dem Zeugen sollen die Angestellten bei dem Überfall nicht verletzt worden sein. 

Der Bankräuber soll laut ersten Informationen rund 2 Meter groß sein, helle Schuhe, eine schwarze Hose und eine rote Jacke tragen. Die Polizei arbeitet derzeit auf Hochtouren. 

Weitere Infos folgen.....

