Feuerwehr rettete verletzten Reiher aus Garten

Geschwächter Vogel landete in Einrichtung von Tierschutz Austria.

Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf hat am Donnerstag einen verletzten Reiher aus einem privaten Garten in der Marktgemeinde im Bezirk Mödling gerettet. Das offenbar verletzte und geschwächte Tier konnte selbst nicht mehr weiterfliegen. Letztlich wurde der Vogel in eine Einrichtung von Tierschutz Austria gebracht, wo er "von Fachpersonal weiter versorgt und betreut" werde, teilten die Helfer in einer Aussendung mit.

Keine alltägliche Alarmierung

© FF Wiener Neudorf

Für die Feuerwehr war es keine alltägliche Alarmierung. "Eine Katze vom Baum zu retten ist ein bekannter Klassiker. Ein Reiher im Garten ist dagegen eher ungewöhnlich", befand Einsatzleiter Wolfgang Stift. "Für unsere Mannschaft macht das jedoch keinen Unterschied. Auch solche Einsätze werden professionell abgearbeitet."