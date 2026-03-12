Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Feuerwehr rettete verletzten Reiher aus Garten
© FF Wiener Neudorf

Mödling

Feuerwehr rettete verletzten Reiher aus Garten

12.03.26, 12:53
Teilen

Geschwächter Vogel landete in Einrichtung von Tierschutz Austria.

Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf hat am Donnerstag einen verletzten Reiher aus einem privaten Garten in der Marktgemeinde im Bezirk Mödling gerettet. Das offenbar verletzte und geschwächte Tier konnte selbst nicht mehr weiterfliegen. Letztlich wurde der Vogel in eine Einrichtung von Tierschutz Austria gebracht, wo er "von Fachpersonal weiter versorgt und betreut" werde, teilten die Helfer in einer Aussendung mit.

Keine alltägliche Alarmierung

Feuerwehr rettete verletzten Reiher aus Garten
© FF Wiener Neudorf

Für die Feuerwehr war es keine alltägliche Alarmierung. "Eine Katze vom Baum zu retten ist ein bekannter Klassiker. Ein Reiher im Garten ist dagegen eher ungewöhnlich", befand Einsatzleiter Wolfgang Stift. "Für unsere Mannschaft macht das jedoch keinen Unterschied. Auch solche Einsätze werden professionell abgearbeitet."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen