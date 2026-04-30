29 Grad: Jetzt kommt das Sommer-Wochenende

Das Wetter präsentiert sich zu Maibeginn bereits frühsommerlich warm.

Strahlender Sonnenschein zeigt sich vor allem am Wochenende, wie die Geosphere Austria am Donnerstag berichtete. Am Sonntag erreichen die Temperaturen sogar Spitzen bis zu 29 Grad Celsius, ab Dienstag ist dann wieder eine unbeständigere Wetterphase angesagt.

Am Freitag beginnt der Monat mit strahlendem Sonnenschein im ganzen Land, oft sogar wolkenlos. In der Osthälfte ziehen ab der Mittagszeit einige dichte, aber harmlose Wolken auf, die sich zum Abend hin wieder lichten. In der Westhälfte bleibt es den ganzen Tag sonnig mit kaum sichtbaren Wolken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost bis Ost. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus fünf und plus fünf Grad, während die Tageshöchsttemperaturen 18 bis 23 Grad erreichen, mit den höchsten Werten im Westen.

Am Samstag ist in der gesamten Alpenrepublik von der Früh weg strahlender Sonnenschein zu erwarten. In vielen Regionen bleibt es bis Sonnenuntergang wolkenlos. Im Bergland bilden sich am Nachmittag Quellwolken, wobei es meist trocken bleibt. Vereinzelt kann es jedoch zu lokalen Regenschauern kommen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen minus zwei und plus neun Grad, und die Tageshöchsttemperaturen erreichen Werte von 22 bis 27 Grad, mit den höchsten Temperaturen in den westlichen Bundesländern.

Bis zu 29 Grad

Am Sonntag startet der Tag in den meisten Landesteilen sonnig und oft wolkenlos. Ganz im Westen ziehen jedoch schon in der Früh erste Wolken auf, die den Sonnenschein etwas dämpfen. Diese Wolken breiten sich im Tagesverlauf weiter ostwärts aus und erreichen das Tiroler Unterland und Salzburg. Lokale Regenschauer sind möglich. Der Wind lebt im Tagesverlauf mäßig bis lebhaft auf und kommt aus Südost bis Süd. Die Frühtemperaturen liegen zwischen vier und zwölf Grad, während die Tageshöchsttemperaturen frühsommerliche 21 bis 29 Grad erreichen.

Am Montag zeigt sich zu Beginn der neuen Arbeitswoche ein Mix aus durchziehenden Wolken und sonnigen Phasen über dem Ostalpenraum. Vor allem westlich von Linz ziehen am Vormittag nach anfänglichem Sonnenschein mehr Wolken auf. Ab der Mittagszeit entstehen im Bergland und nördlich der Alpen örtliche Regenschauer, teils auch schwache Gewitter. Im Süden, Südosten und Osten bleibt es meist trocken. Der Wind weht entlang der Alpennordseite nur schwach, ansonsten mäßig bis lebhaft aus Südost bis Süd. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen sechs und 13 Grad, während die Tageshöchsttemperaturen von Westen nach Osten 18 bis 27 Grad erreichen.

Am Dienstag präsentiert sich das Wetter in ganz Österreich unbeständig. Bereits ab dem Vormittag bilden sich neben zeitweisem Sonnenschein verbreitet Quellwolken, und die Schauerneigung steigt im ganzen Land an. Die meisten Sonnenstunden gibt es voraussichtlich in Tirol und Vorarlberg, während Regenschauer am häufigsten nördlich des Alpenhauptkamms auftreten. Mitunter können auch einzelne Gewitter dabei sein. Der Wind weht überwiegend mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen sechs und zwölf Grad, und die Tageshöchsttemperaturen erreichen Werte von 17 bis 25 Grad.