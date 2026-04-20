Salone del Mobile 2026: Alle Highlights, die Sie in Mailand nicht verpassen dürfen

Vom 20. bis 26. April findet wieder die berühmteste Möbelmesse der Welt in Mailand statt. Design wird hier nicht nur präsentiert, sondern erlebbar gemacht. Wir verraten alle Highlights während der Salone del Mobile 2026.

Mailand im Designfieber: Wenn der Salone del Mobile seine Tore öffnet, verwandelt sich die italienische Metropole für eine Woche in den wohl aufregendsten Interior-Hotspot der Welt. Die eigentliche Möbelmesse findet außerhalb im Messezentrum Rho statt, doch das wahre Leben spielt sich in der Stadt ab. Ganze Viertel werden zu Design-Destinationen, Innenhöfe zu Instagram-Spots und Palazzi zu spektakulären Erlebniswelten. Von Brera bis Tortona, vom eleganten Quadrilatero bis zu versteckten Hinterhöfen – überall warten neue Ideen, starke Inszenierungen und jede Menge Wow-Momente. 2026 zeigt sich dabei ein klarer Trend zu immersiven Erlebnissen, starken Farben und einer Rückkehr zu Handwerk und Materialität.

Diese Installationen und Veranstaltungen sollten Sie während der Salone del Mobile 2026 nicht verpassen

© Louis Vuitton

Louis Vuitton – große Bühne im Palazzo

Einen der spektakulärsten Auftritte liefert auch heuer Louis Vuitton im Palazzo Serbelloni. Die Präsentation der Objets Nomades ist weniger Ausstellung als Gesamterlebnis: Besucher:innen bewegen sich durch aufwendig inszenierte Räume, die Designgeschichte und Gegenwart miteinander verweben. Besonders spannend ist der Bezug zu Pierre Legrain, dessen Art-Déco-Ästhetik sich durch viele Objekte zieht. Historische Koffer und seltene Archivstücke treffen auf zeitgenössische Möbel und Textilien – ein Dialog, der die DNA der Marke greifbar macht.

Tipp: Wer Zeit hat, sollte zusätzlich den Store in der Via Montenapoleone besuchen, wo ikonische Reiseobjekte neu interpretiert werden.

Gucci – „Gucci Memoria“ als Zeitreise

Mit „Gucci Memoria“ präsentiert Gucci während des Fuorisalone eine Ausstellung, die Besucher:innen auf eine immersive Reise durch die Geschichte des Hauses mitnimmt. Vom 21. bis 26. April entfalten sich Installationen, die zentrale Momente der Markenidentität nachzeichnen – von den Ursprüngen bis zu den Einflüssen, die Gucci heute prägen. Statt klassischer Schau setzt die Inszenierung auf Atmosphäre und Erinnerung: Räume werden zu erzählerischen Fragmenten, die Vergangenheit und Gegenwart miteinander verweben. Gerade für alle, die die Design Week intensiver erleben wollen, zeigt dieses Format exemplarisch, wie stark Storytelling inzwischen Teil des Designs geworden ist.

© Arket

ARKET x Laila Gohar – Design zum Mitmachen

Ein ganz anderer Zugang erwartet Besucher:innen im Giardino delle Arti: ARKET hat gemeinsam mit Laila Gohar ein historisches Karussell neu interpretiert. Statt klassischer Figuren drehen sich hier überdimensionale Früchte und Gemüse. Das wirkt auf den ersten Blick verspielt, ist aber zugleich eine kluge Auseinandersetzung mit Alltagsästhetik und Handwerk. Besonders für Einsteiger:innen ein schöner Einstieg – weil die Installation zugänglich ist und Design hier ganz selbstverständlich Teil des öffentlichen Raums wird.

Poliform – ein stiller Rückzugsort

Wer zwischen all den Eindrücken einen Moment Ruhe sucht, findet ihn bei Poliform im Palazzo Clerici. „Multitude“ ist bewusst reduziert gehalten und setzt auf Atmosphäre statt Spektakel. Die Installation erinnert an einen abstrakten Wald – ein Ort, an dem man kurz durchatmen kann. Gerade für erfahrene Salone-Besucher:innen sind solche Orte oft die spannendsten, weil sie sich dem üblichen Tempo entziehen.

Paola Lenti – Farbe und Material im Fokus

Mit „Dialoghi“ zeigt Paola Lenti einmal mehr, wie stark Materialität wirken kann. Textilien, Farben und natürliche Elemente treten hier in einen Dialog, der Innen- und Außenraum miteinander verbindet. Für alle, die sich für Stoffe, Oberflächen und Farbkonzepte interessieren, zählt diese Ausstellung zu den wichtigsten Adressen der Woche.

Jil Sander x Apartamento – Buch statt Bildschirm

Einen ruhigen Gegenpol zum Trubel schafft Jil Sander gemeinsam mit Apartamento. Die „Reference Library“ widmet sich dem Lesen als physischem Erlebnis. 60 Bücher, ausgewählt von internationalen Kreativen, werden hier wie Objekte inszeniert. Besucher:innen erhalten weiße Handschuhe und nehmen sich bewusst Zeit – ein Konzept, das gerade in der schnelllebigen Design Week überrascht.

© Artemest

Artemest – italienische Wohnkultur neu gedacht

Ein fixer Termin im Kalender ist auch „L’Appartamento“ von Artemest im Palazzo Donizetti. Mehrere internationale Studios interpretieren hier italienisches Handwerk auf jeweils eigene Weise. Das Ergebnis: Räume, die klassische Elemente aufnehmen und in eine zeitgenössische Sprache übersetzen. Besonders für alle, die Mailand schon öfter besucht haben, bietet diese Ausstellung immer wieder neue Perspektiven.

© Marni

Marni x Cucchi – Espresso mit Designfaktor

Das italienische Modelabel Marni übernimmt während der Designwoche die traditionsreiche Pasticceria Cucchi und verwandelt sie in eine stilvolle Retro-Location. Geöffnet ist die Pop-up-Pasticceria täglich von 7:30 bis 21:30 Uhr. Vom Frühstück bis zum Aperitivo ein idealer Zwischenstopp.

Ob zum ersten Mal oder als Stammgast – Mailand schafft es jedes Jahr aufs Neue, Design nicht nur zu zeigen, sondern spürbar zu machen. Diese Adressen sollten Sie während der Designwoche nicht verpassen!