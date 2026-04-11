Gartentrends: Das sind die Outdoor-Trendfarben 2026

Cloud Dancer, Erdtöne und Wasserfarben: Diese Nuancen geben im Outdoor-Bereich in dieser Saison den Ton an.

Mit Cloud Dancer liegt man 2026 immer richtig: Die Pantone-Farbe des Jahres ist nicht nur in der Mode und bei der Inneneinrichtung einer der großen Tonangeber, sie breitet sich auch auf den Außenbereich aus. Der Off-White-Ton bringt ein Gefühl von Luftigkeit und Weite nach draußen und lässt Terrassen oder Lounges offener wirken, erzeugt ein mediterranes Ambiente, harmoniert mit natürlichen Erdtönen und schafft einen schönen Kontrast zu dem Grün der Pflanzen. Cloud Dancer ist der Inbegriff moderner Leichtigkeit.

Cloud Dancer: Die Pantone-Farbe 2026 macht sich auch im Außenbereich gut. Sie lässt Terrassen und Lounges luftiger wirken und bildet einen schönen Kontrast zu einer grünen Umgebung. GROVA, die neue Outdoor-Kollektion von Blomus von Kazushige Miyake, basiert auf einer klaren, linearen Geometrie, die sich mühelos in verschiedene Außenbereiche einfügt. Sie besteht aus einem 1-Sitzer-Modul und einem Pouf-Modul, die zu Sitzlandschaften kombiniert werden können. blomus.com © Blomus

Flexibel und anpassungsfähig

Das luftige Weiß kommt in der neuen Serie GROVA, die Kazushige Miyake für Blomus entworfen hat, besonders schön zur Geltung. Der Name setzt sich aus dem Begriff „Grow“ – wachsen – und „Nova“ – neu – zusammen und bringt zum Ausdruck, dass die Möbelstücke sich anpassen, mitwachsen und Outdoorbereiche immer wieder neu definieren. GROVA besteht aus einem Einsitzer-Modul und einem Pouf, die für sich für sich stehen, aber auch zu Sitzlandschaften kombiniert werden können. Kubische Formen, ruhige Flächen und eine betonte Polsterstruktur strahlen aus jedem Blickwinkel Klarheit aus und lassen die Stücke stiller Teil ihrer Umgebung werden.

Einladend: Mit seinem Noa Tisch zelebriert Marco Acerbis die Geselligkeit. Er besticht mit skulpturaler Präsenz. Die Farbvariante Ottanio wirkt durch die Mischung aus Blau und Grün entspannend. Preis auf Anfrage, gervasoni1882.com © oe24

Tiefe aus dem Wasser

Die Farben des Wassers sind wie dafür gemacht, Outdoor-Landschaften in Cloud Dancer zu ergänzen. Nuancen aus Blau und Grün, wie man sie in Petrol, Aqua und Türkis oder Transformatie Teal findet, eignen sich als starke Akzente, bringen räumliche Tiefe nach draußen und haben eine entspannende Wirkung. Das traditionsreiche italienische Familienunternehmen Gervasoni 1882 greift den Trend mit dem runden Tisch Noa von Marco Acerbis auf. In der Farbvariante Ottanio, eine vom Wasser inspirierte Mischung aus Blau und Grün, wirkt der skulpturale Tisch, der sich durch geschwungene Formen und seine eindrucksvolle Präsenz auszeichnet, elegant und dynamisch.

Zeitlos: Nendos Sessel Saki bringt die Stilelemente des Innenbereichs mit seiner raffinierten Ästhetik nach draußen. minotti.com © Studio PaolaPansini/Emanuele Camisassa

Warme Erdtöne

Terracotta und Rostrot, Kaffeenuancen und Nougat vervollständigen die Outdoor-Palette 2026. Sie sorgen für mediterranes Flair und tragen ein Stück behagliche Wärme auf die Terrasse oder in den Garten, besonders im Zusammenspiel mit Holz (Teak) oder markanten Seilgeflechten (Rope). Diese Farben strahlen gleichzeitig Naturverbundenheit aus und verschmelzen förmlich mit dem botanischen Grün der Umgebung.

Lebendiger Look. Die glänzenden Glaze-Tische bringen eine verspielte Note nach draußen. cane-line.de © Cane-line

Minotti nimmt diesen Trend mit der Sitzlandschaft Bézier Cord Outdoor von Studio MK27 meisterhaft auf. Ihre organischen Formen mit den perfekten Rundungen der Elemente, die eine Hommage an die parametrische Kurve des Mathematikers Bézier darstellen, erzeugen ein besonderes Gefühl der Leichtigkeit. Der schöne Braunton unterstreicht diesen Eindruck und bildet das ideale Fundament für einen einladenden Außenbereich.