Into the Blue: Eine Trendfarbe zum Wohlfühlen

Ruhepol und Raumwunder: Blau ist die Design-Antwort für alle, die sich visuelle Klarheit wünschen.

Schauen wir ins Blaue, drücken wir damit aus, dass wir entspannt sind und den Blick in die Ferne schweifen lassen. Wir haben den Himmel oder das Meer vor dem inneren Auge. Das schenkt uns ein Gefühl der Ruhe und Klarheit. Diese Wirkung entfaltet die Farbe auch in unserem Zuhause. Helle Nuancen lassen Räume größer erscheinen, schenken ihnen Luftigkeit und Frische. Dunkle Töne erzeugen Tiefe und Geborgenheit, dienen als dramatische Akzente. Blau ist genau das, was wir jetzt brauchen.

Wir sehen blau: Ruhe & Klarheit im Raum 1/7

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7/7 © Sofacompany Glamourös: Seinen Namen verdankt der Sessel Judi der Schauspielerin Judi Dench und ihrer Rolle als M in den legendären „Bond“-Filmen. Der Sessel lässt sich um 360 Grad drehen, die luftige Rückenlehne umschließt den Sitz angenehm. 549 Euro, sofacompany.com © HAY Zeitlose Raffinesse: Das Amanta Sofa von HAY wurde 1966 von Mario Bellini entworfen und neu aufgelegt. Es hat eine bodennahe Silhouette im Midcentury-Stil. hay.com © BoConcept Weiche Kurven: Die japanische Kunst des Seilbindens war die Inspiration zur markanten Form des Sessels Nawabari von Bo Concept. Preis auf Anfrage, boconcept.com © &Tradition Sanfte Umarmung: Das Designer-Duo Anderssen & Voll hat für &Tradition das modulare Sofa Hi Lo kreiert. Es vereint ästhetische Leichtigkeit und Geborgenheit. andtradition.com © Louis Poulsen Design-Klassiker: In dem zarten Blauton ist die tragbare Leuchte Panthella 250 ein schöner Blickfang, der dem Raum eine frische Note gibt. 495 Euro, louispoulsen.com © Blomus Faszinierender Akzent: Duasis hat zwei Seiten, erscheint mal kantig und gerade, dann sanft und organisch. Die Vase gibt es in zwei Größen. Ab 56,95 Euro, blomus.com © Francesco Dolfo, Cassina Durchatmen. Mit Vidalenta hat Patricia Urquiola für Cassina eine neue Outdoor-Kollektion kreiert, die wie eine Einladung ist, das Leben etwas langsamer anzugehen, sich zu setzen und tief zu atmen. Preis auf Anfrage, cassina.com

Mid-Century-Klassiker

Mit Mario Bellinis 1966 entworfenem Sofa Amanta hat HAY ein Meisterwerk des italienischen Designs wieder aufleben lassen. Die organische boennahe Silhouette wurde beibehalten, nachhaltige Materialien wie recyceltes ABS für die Muschel heben das Möbelstück in die heutige Zeit. Die modulare Sofa-Ikone ist leicht zu kombinieren und korrespondiert mit modernen Trends wie Minimalismus. In dem kühlen Farbton Frost Blue sorgt Amanta für Klarheit im Raum. Der Einsitzer in der Variante Turf Blue bringt einen willkommenen Kontrast in das Zimmer, drängt sich aber nicht auf.

Glamour zum Sitzen

Ein echtes Statement-Piece ist der Loungesessel Judi, den Cathrine Rudolph für Sofacompany entwickelt hat. Er ist eine Hommage an die frühen James-Bond-Filme und verdankt seinen Namen Dame Judi Dench, die als M in der legendären Action-Reihe zu sehen war. Das leuchtende Blau ist ein Stimmungsmacher fürs Wohnzimmer, das vom Himmel inspiriert ist.

Blau passt immer

Nicht nur im Wohnzimmer ist Blau eine gute Wahl, auch im Outdoorbereich schafft es eine ruhige, geborgene Atmosphäre. Mit Vidalenta hat Patricia Urquiola für Cassina eine neue Kollektion geschaffen, die eine Einladung ist, innezuhalten und alles etwas langsamer anzugehen. In einem zarten, fast pastelligen Blauton, fast wie eine Meeresbrise, findet man ganz von selbst Entspannung.