Ostern in Blüte: Dekoration aus Blüten und Zweigen

Aus zarten Zwiebelblumen, blühenden Zweigen & bunten Eiern lässt sich eine wirkungsvolle Osterdekoration zaubern.

Auch wenn die Temperaturen wechselhaft sind und das Osterfest nicht in den Garten verlegt werden kann, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für saisonale Dekoration – innen wie außen. Frühjahrsblüher spielen dabei die Hauptrolle. Tulpen, Narzissen und Hyazinthen zählen zu den Klassikern: Locker gebundene Sträuße oder auch einzelne Blüten in kleinen Vasen, verteilt auf Tisch oder Fensterbank, sorgen für eine wirkungsvolle Inszenierung. Wichtig dabei: nicht zu perfekt arrangieren – gerade die scheinbare Zufälligkeit verleiht dem Ganzen seinen Charme.

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Schnell geschmückt

Bunte Ostereier, aufgehängt in den Zweigen eines gerade blühenden Baums oder Strauches, bringen Festtagsstimmung in den Garten. Einzelne blühende Zweige lassen sich auch ins Haus holen und in Vasen arrangieren, sodass die Verbindung zwischen Außenraum und Interieur erhalten bleibt.

Blüten überall

Auch der Tisch darf jetzt aufblühen: Gelbe Narzissen in der Vase sind dabei ein zeitloser Favorit. Ihr leuchtender Farbton bringt sofort Frühlingsstimmung und lässt sich wunderbar mit natürlichen Materialien wie Leinen, Holz oder Keramik kombinieren. Wer es verspielter mag, setzt auf Zwiebelblumen in Miniaturform: Narzissen, Traubenhyazinthen oder kleine Hyazinthen lassen sich in ausgeleerten Eierschalen pflanzen. Mit etwas Erde, Substrat oder Moos gefüllt, werden sie zu charmanten Einzelstücken – ideal als Tischdekoration oder kleines Geschenk.

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Inszenierung

Besonders stimmungsvoll wirken Frühjahrsblüher, wenn sie mit saisonaler Deko, wie Eiern und Holzfiguren werden. Originell ist auch die Kombination von Blüten und ungewöhnlichen Gefäßen. Zwiebelblumen, in hübschem Geschirr arrangiert, sind eine einfache, zugleich wirkungsvolle Dekoration.

In Schale

Frühjahrsblüher wirken besonders österlich, wenn sie in mit Erde befüllte Eierschalen gepflanzt werden. In Kombination mit Moos, Federn oder anderen natürlichen Materialien entsteht so eine filigrane Osterdeko mit handgemachtem Charakter.

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Naturmaterialien

Naturmaterialien haben zu Ostern ihren großen Auftritt. Ein bunter Kranz aus Zweigen, geschmückt mit Blüten und Ostereiern, bringt Farbe an Türen, Zäune oder Wände.Ton-in-Ton. Im Trend liegt auch die Gestaltung in aufeinander abgestimmten Farbfamilien. So wirken etwa pastellfarbene Hyazinthenblüten, kombiniert mit zart gefärbten Ostereiern besonders elegant. Wer es lebendiger mag, setzt auf fröhliche Farben wie Gelb, Orange und Rot – Tulpen und passende Eier werden zum Hingucker. Blautöne wiederum lassen sich stilvoll mit Wachteleiern kombinieren.