Winter-Rückkehr sorgt für "orange" Schneewarnung

Die prognostizierte kurzfristige "Rückkehr" des Winters führt in Tirol zu Schneewarnungen.

Die Geosphere Austria gab von Mittwochnachmittag bis Freitagmittag für die Regionen nördlich des Inntals die Warnstufe "Orange" aus, die zweithöchste auf der vierstufigen Skala. Für das restliche Nordtirol galt eine "gelbe" Schneewarnung (Warnstufe zwei von vier). Osttirol wurde von Donnerstag bis Freitag indes mit einer "orangen Sturmwarnung" versehen.

Dort seien Windspitzen von bis zu 100 km/h möglich, auf den Bergen Orkanböen mit mehr als 120 km/h Windgeschwindigkeit, hieß es in einer Aussendung des Landes. Von Mittwochnachmittag bis Freitagmittag wurden in Nordtirol Neuschneemengen in auf den Bergen in hohen Lagen zwischen 50 und 75 Zentimeter prognostiziert. Die Schneefallgrenze werde auch bis in tiefe Lagen sinken - dort seien bis zu 40 Zentimeter Neuschnee möglich.

Lawinengefahr steigt

Die Kombination aus Neuschnee, starkem bis stürmischem Wind und schwachem Schneedeckenaufbau führe zudem zu einem Anstieg der Lawinengefahr, wurde gewarnt. Der Lawinenwarndienst empfahl Wintersportlern dringend "Zurückhaltung" abseits der gesicherten Pisten - vor allem auch am Samstag, an dem Wetterbesserung vorhergesagt wurde. Zudem appellierte das Land angesichts des prognostizierten Neuschnees an die Verkehrsteilnehmer, die Winterreifenpflicht zu beachten und die Fahrweise entsprechend anzupassen.