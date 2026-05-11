Oktopus-Döner jetzt auch in Wien: Kult-Lokal eröffnet

Im Winter ging der neue Trend des "Oktopus-Döner" in Deutschland viral, nun hat das Trend-Lokal auch in Wien einen Standort eröffnet.

Wien ist um ein neues Kult-Lokal reicher. In der Favoritenstraße wurde die neueste Filiale einer rumänischen Kette am Montag eröffnet, die bereits vor einem halben Jahr für einen viralen Hype gesorgt hat.

In Karlsruhe wurde die Döner-Revolution mit Oktopus gefeiert, die Leute stürmten das Restaurant. Nun gibt es auch einen eigenen Standort in Österreichs Hauptstadt. Neben den beliebtesten Döner-Lokalen des Landes steht nun auch eine "Pescobar".

Manche schwärmen vom Meeresaroma, andere verweisen auf die Intelligenz der Oktopusse – oder auf den stolzen Preis von 14 Euro pro gefülltem Brot. Pro Filiale verkaufen sich nach Angaben Nicolaus zwischen 300 und 400 der fischigen Döner täglich. Die Weichtiere importiert er nach eigenen Angaben aus Mauretanien, Marokko und dem Senegal. In seinen Londoner Filialen und auch in Karlsruhe verkauft sein Team auch Wraps und Hotdogs – mit Tentakel statt Wurst.

"Gesunder Döner"

Gründer Paul Nicolau nennt seine Kreation "frischer, gesünder und trotzdem nicht völlig fremd". Wie ein herkömmlicher Döner wird sein Meerestier am Spieß mariniert und gebraten, schließlich vom Spieß geschnitten und auf einer Grillplatte gewürzt. Salat, Radieschen, Gurken und Aioli ins Fladenbrot – fertig und gar nicht so anders im Aussehen. Nur der Geschmack erinnert eher ans Mittelmeer als an den Bosporus, und nun ist er auch in Österreich angekommen.

"Ich bin froh, dass ihr gekommen seid, um den Oktopus-Döner zu probieren", meinte der Unternehmer bei seiner Ansprache. Auch die Inneneinrichtung des Lokals lässt sich sehen. Mit einer Mischung aus moderner Einrichtung und mediterranem Flair ist das neue Kult-Lokal auch optisch ein absoluter Hingucker.