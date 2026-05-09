Verletzungs-Schock: Fällt Bayern-Star für WM aus?

Der FC Bayern München muss erneut auf Alphonso Davies verzichten. Nach einer Muskelverletzung am Freitag ist derzeit völlig unklar, ob der Linksverteidiger rechtzeitig für die WM fit wird.

Nachdem sich der Kanadier im Halbfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain verletzte, herrscht seit Freitag traurige Gewissheit.

Wie der deutsche Meister zwei Tage nach dem Spiel in einer Aussendung bekannt gab, laboriert der 25-Jährige an einer Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel. Da Davies laut Vereinsangaben „mehrere Wochen“ ausfallen wird, steht hinter seinem Einsatz beim WM-Start im Juni aktuell ein großes Fragezeichen.

Bittere Serie für Davies

Für den Abwehrspieler setzt sich damit eine schwarze Serie fort, die bereits im vergangenen Oktober nach seinem lang ersehnten Comeback infolge eines Kreuzbandrisses begann. Im Laufe der aktuellen Saison musste der „Pechvogel“ bereits wegen eines Muskelfaserrisses und einer Oberschenkelzerrung pausieren. Dass ihn der Verletzungsfluch nun kurz vor dem Sommer-Highlight erneut trifft, sorgt auch in der Fußballwelt für Bestürzung.

Wettlauf gegen die Zeit

Obwohl die medizinische Abteilung alles versuchen wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Prognose für das Turnier im Juni abgeben. Für Kanada wäre ein Ausfall ihres Topstars ein schwerer Schlag. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, wie schnell der Heilungsprozess voranschreitet und ob Davies rechtzeitig wieder auf den Rasen zurückkehren kann, um seine Nation auf der Weltbühne zu vertreten.