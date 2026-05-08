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© Getty Images

3:2-Heimsieg

Dortmund sichert gegen Frankfurt Vizemeisterschaft

08.05.26, 22:53
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Borussia Dortmund steht als Vizemeister in der deutschen Fußball-Bundesliga fest. 

ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer und Co. setzten sich am Freitag zum Auftakt der 33. Runde im Signal Iduna Park nach 0:1-Rückstand noch mit 3:2 gegen Eintracht Frankfurt durch und können bei einem Vorsprung von acht Punkten auf RB Leipzig nicht mehr von Rang zwei verdrängt werden. Sabitzer stand bis zur 78. Minute auf dem Feld, da waren alle Tore gefallen. Carney Chukwuemeka saß auf der Bank.

Can Uzun schockte die Heimfans mit seinem Treffer in der 2. Minute. Serhou Guirassy (42.) und Nico Schlotterbeck (45.+1) leiteten mit einem Doppelschlag aber noch vor der Pause die Wende des BVB ein. Samuele Inacio (72.) machte vermeintlich alles klar. Da Jonathan Burkardt (87.) zum elften Mal in dieser Saison traf, war noch einmal eine gehörige Portion Spannung in der Schlussphase. Ab der 88. Minute bekam trotzdem auch noch der eigentlich nicht fitte Niklas Süle seine Abschiedsvorstellung im BVB-Dress. Sein 300. Einsatz in der Bundesliga wird der letzte gewesen sein, er beendet nach dieser Saison seine Karriere.

Die vier Partien sieglosen Frankfurter müssen nach der zweiten Niederlage in Folge nun darauf hoffen, dass Freiburg am Sonntag nicht beim Hamburger SV gewinnt, um in der letzten Runde noch eine Chance auf einen Europacup-Startplatz zu besitzen. Als Achter liegt die Eintracht einen Zähler hinter dem SC zurück.

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