Sturm kämpft in Hartberg um Meisterschafts-Chance

Sturm Graz steht mit dem Rücken zur Wand. Nach fünf Unentschieden in Serie brauchen die Blackies im steirischen Derby unbedingt drei Punkte, um im Titelrennen zu bleiben.

Die Mannschaft von Fabio Ingolitsch gastiert am Sonntag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) beim TSV Hartberg. Obwohl die Grazer seit elf Ligaspielen ungeschlagen sind, droht durch die jüngste Remis-Serie das Ende der Hoffnungen auf den Meister-Hattrick. "Jetzt gilt es noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren", fordert Ingolitsch vor dem brisanten Duell in der Oststeiermark.

Lazarett bei den Blackies

Erschwert wird die Mission durch personelle Sorgen beim Tabellenzweiten. Mittelfeld-Chef Jon Gorenc Stankovic und Torjäger Seedy Jatta sind erkrankt, während Spielmacher Otar Kiteishvili mit muskulären Problemen kämpft. Ob das Trio am Sonntag rechtzeitig fit wird, entscheidet sich erst kurzfristig. Immerhin kehrten Belmin Beganovic und Arjan Malic diese Woche bereits zurück ins Mannschaftstraining.

Hartberg wittert die Chance

Die Hartberger wollen sich im letzten Heimspiel der Saison gebührend von ihren Fans verabschieden. In dieser Saison waren die Duelle gegen Sturm immer eng, zweimal verlor der TSV nur knapp durch späte Tore. Coach Manfred Schmid spürt die Motivation seiner Truppe: "Wenn die Jungs Sturm Graz hören, bekommen alle Bluthochdruck." Stürmer Elias Havel peilt den ersten Dreier gegen den großen Nachbarn an.

Mögliche Aufstellungen:

TSV Hartberg – Sturm Graz

Anpfiff: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Stadion: Profertil Arena, Hartberg

Profertil Arena, Hartberg Schiedsrichter: Sadikovski

Ergebnisse 2025/26:



0:1 (a)

0:1 (h)

0:0 (a)

TSV Hartberg: Hülsmann - Schopp, Spendlhofer, Wilfinger - Pazourek, Heil, Markus, Kainz, Hennig - Fridrikas, Hoffmann

Es fehlen: Vincze (Knie), Drew (Rücken)

Sturm Graz: Chudjakow - Gazibegovic, Mitchell, Vallci - Hödl, Gorenc Stankovic, Fosso, Karic - Mamageishvili - Jatta, Malone

Fraglich: Gorenc Stankovic, Jatta (beide krank), Kiteishvili (Muskelbeschwerden), Beganovic, Malic (beide nach Verletzungen)

Es fehlen: Rozga (Oberschenkel), Le. Grgic, Lavalee (beide Kreuzband)

Live auf Sky Sport Austria.