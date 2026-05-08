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Abstiegs-Krimi

GAK und Altach im direkten Duell um endgültigen Klassenerhalt

08.05.26, 21:00
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Spannender könnte die Ausgangslage in Graz nicht sein. Der GAK und Altach treffen am Samstag punktgleich aufeinander – der Sieger darf die Sektkorken für den Klassenerhalt knallen lassen.

In der Merkur Arena (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) baut der GAK am Samstag auf seine beeindruckende Heimserie. Die Grazer sind seit sechs Spielen auf eigenem Rasen ungeschlagen und gehen nach dem souveränen 4:0-Erfolg gegen die WSG mit viel Selbstvertrauen in die Partie. "Wir wissen, bei einem Sieg sind wir durch", erklärt Trainer Ferdinand Feldhofer kurz und knapp. Bis auf Oberleitner und Schiestl stehen ihm alle Akteure zur Verfügung.

Altach hofft auf den Turnaround

Für die Vorarlberger ist die Situation brenzlig. Seit Mitte Dezember wartet das Team von Ognjen Zaric auf einen Auswärtssieg. Dennoch gibt sich Abwehrchef Benedikt Zech kämpferisch: "Am Samstag punkten, im besten Fall ein Dreier, und dann ist die Sache geritzt." Trotz der Belastungen aus Bundesliga und Cupfinale seien die Spieler laut Zaric frisch. Ein großer Pluspunkt: Stammtorhüter Dejan Stojanovic ist wieder voll einsatzfähig.

Statistik spricht für die Grazer

Während der GAK daheim eine Macht ist, jagen die Altacher seit sieben Spielen in der Fremde einem Erfolg hinterher. Coach Zaric lobt dennoch die Qualität im Kader und sieht Stojanovic als einen der besten Keeper der Liga. Für beide Klubs ist klar: Der Verlierer dieses Duells bleibt bis zum Schluss in akuter Abstiegsgefahr, falls die Konkurrenz aus Linz punktet.

Mögliche Aufstellungen:

GAK – SCR Altach

  • Anpfiff: 17.00 Uhr
  • Stadion: Stadion Liebenau, Graz
  • Schiedsrichter: Simsek

Ergebnisse 2025/26:

  • 1:1 (a)
  • 3:1 (h)
  • 0:1 (a)

GAK: Stolz - Owusu, Pines, Kreuzriegler - Italiano, Schriebl, Olesen, Lichtenberger, Klassen - Grosse, Harakate

Es fehlen: Schiestl (Muskelblessur), Oberleitner (Knie), Jano (Knöchel)

SCR Altach: Stojanovic - Milojevic, Zech, Jäger - Ingolitsch, Demaku, Bähre, Ouedraogo - Massombo, Diawara, Greil

Es fehlen: Mustapha (gesperrt), Fetahu (Schambein), Idrizi, Tietietta (beide Knie)

Live auf Sky Sport Austria.

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