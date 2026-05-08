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Matchball am Tivoli:

Tirol will gegen angeschlagene Linzer alles klarmachen

08.05.26, 21:00
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In Innsbruck steigt am Samstag der große Showdown um den Klassenerhalt. Während die WSG Tirol mit einem Punkt durch wäre, kämpft das Schlusslicht Blau-Weiß Linz gegen ein Virus und den Abstieg.

Am Samstag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) kommt es im Tivoli Stadion zum ultimativen Finale. Die WSG Tirol will nach der 0:4-Klatsche gegen den GAK Wiedergutmachung leisten und den Sack in Sachen Ligaverbleib endgültig zumachen. Trainer Philipp Semlic warnt jedoch vor der Wucht der Gäste: "Für Blau-Weiß Linz geht es um alles. Das ist für sie ein Finale." Positiv für die Tiroler: Routinier Lukas Hinterseer ist trotz seiner Sprunggelenksverletzung einsatzbereit.

Drama um die Linzer Aufstellung

Bei den Gästen aus Linz herrscht vor dem Abstiegskampf blankes Chaos. Ein Magen-Darm-Virus hat die Kabine fest im Griff. "Wir können noch nicht seriös voraussagen, wer am Ende zum Anpfiff auf dem Platz stehen wird", zeigt sich Coach Michael Köllner besorgt. Zu allem Überfluss fehlt auch noch Kapitän Fabio Varesi-Strauss gelbgesperrt. Nach der 0:2-Pleite gegen Ried brauchen die Oberösterreicher dringend einen Dreier, um die rote Laterne wieder abzugeben.

Tiroler Heimstärke als Trumpf

Die Vorzeichen sprechen klar für die Hausherren. Die WSG ist im eigenen Stadion seit drei Partien ungeschlagen und will die Linzer niederringen. Für Blau-Weiß hingegen steht die gesamte Saison auf dem Spiel. Nach fünf ungeschlagenen Partien in Folge rutschten sie zuletzt wieder auf das Tabellenende ab. Nur ein Auswärtssieg im Tivoli würde die Hoffnung auf ein weiteres Jahr Bundesliga am Leben erhalten.

Mögliche Aufstellungen:

WSG Tirol – Blau-Weiß Linz

  • Anpfiff: 17.00 Uhr
  • Stadion: Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck
  • Schiedsrichter: Gishamer

Ergebnisse 2025/26:

  • 2:0 (h)
  • 3:2 (a)
  • 0:5 (a)

WSG Tirol: Stejskal - Boras, Lawrence, D. Gugganig - L. Sulzbacher, Taferner, Müller, Naschberger - Wels, Hinterseer, Baden Frederiksen

Es fehlen: Böckle (Muskelblessur), Butler (Knie), Geris (Muskelverletzung)

Blau-Weiß Linz: Mantl - Pasic, Maranda, Bakatukanda - Reiter, S. Seidl, Briedl, Pirkl - Maier - Weissman, Ronivaldo

Es fehlen: Varesi-Strauss (gesperrt), Anderson (Knie), Goiginger (verletzt)

Live auf Sky Sport Austria.

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