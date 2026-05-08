Derby-Showdown: Rapid und Austria jagen Europa-Fixplatz

Im 350. Wiener Derby geht es am Sonntag um weit mehr als nur die Ehre. Rapid und Austria kämpfen im Allianz Stadion direkt um den wichtigen vierten Tabellenplatz.

Für beide Wiener Großklubs ist die Meisterschaft längst außer Reichweite, doch das Duell am Sonntag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) entscheidet über die Planung für den Sommer. Die Hütteldorfer liegen aktuell einen Punkt vor dem Erzrivalen. Mit einem Heimsieg am vorletzten Spieltag der Meistergruppe wäre Rapid fix unter den Top vier und würde sich damit das mühsame Europacup-Play-off ersparen.

Rapid ohne Kapitän Seidl

Trainer Johannes Hoff Thorup muss im Derby auf seinen gesperrten Kapitän verzichten. Matthias Seidl fehlt nach seiner Roten Karte aus dem LASK-Spiel für zwei Partien. Sportchef Markus Katzer kündigte zwar Protest an, doch vorerst muss der Coach ohne Seidls Leadership planen. Das Stadion wird kochen: Bis Freitag waren nur noch rund 1.000 Tickets verfügbar, der Fansektor der Austria ist mit 2.300 Veilchen bereits ausverkauft.

Austria setzt auf Derby-Spezialisten

Die Favoritner hoffen derweil auf die Rückkehr von Johannes Eggestein. Der Stürmer war beim letzten 2:0-Erfolg gegen Grün-Weiß der gefeierte Matchwinner. Austria-Coach Stephan Helm erwartet eine spannende Ausgangslage und will eine gute Basis für das Saisonfinale schaffen. Über die mögliche Meisterfeier des LASK in der kommenden Woche macht er sich keine Gedanken: "An unserer Herangehensweise wird das nichts ändern."

Mögliche Aufstellungen:

SK Rapid – Austria Wien

Anpfiff: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Stadion: Allianz Stadion, Wien

Allianz Stadion, Wien Schiedsrichter: Weinberger

Ergebnisse 2025/26:



1:3 (h)

0:2 (a)

1:1 (a)

SK Rapid: Hedl - Cvetkovic, Raux-Yao, Schöller - Bolla, Lu. Grgic, Amane, Horn - Wurmbrand, Kara, Dahl

Es fehlen: M. Seidl (gesperrt), Mbuyi, Ndzie (beide Knie), Nunoo, Marcelin (beide Oberschenkel)

Austria Wien: Sahin-Radlinger - Wiesinger, Dragovic, Plavotic - Ranftl, Barry, Maybach, Lee T. - Fischer, Eggestein, Markovic

Es fehlen: Botic (Knöchel), Sarkaria (Kreuzband), El Sheiwi (Aufbau)

Live auf Sky Sport Austria.