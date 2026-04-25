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Selbstjustiz Verprügelt Schlägerei
© Getty Images

Wien-Ottakring

Schulstreit eskaliert: 14-Jähriger bewusstlos

25.04.26, 10:18
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Schock an einer Schule in Wien-Ottakring: Ein Streit unter 14-Jährigen eskalierte völlig. Ein Schüler wurde bewusstlos getreten, der Angreifer wurde noch vor Ort von der Polizei festgenommen.

Die heftige Auseinandersetzung ereignete sich am Freitag gegen 11:00 Uhr während einer Pause. Was zunächst als Wortgefecht zwischen zwei 14-Jährigen begann, endete in einer brutalen körperlichen Attacke. Die beiden Jugendlichen griffen sich gegenseitig mit den Fäusten an, wobei einer der Schüler einen so schweren Treffer im Gesicht erlitt, dass er zu Boden ging.

Brutale Tritte gegen Bewusstlosen

Laut Zeugenaussagen war die Gewalt damit jedoch noch nicht am Ende. Der zweite 14-Jährige soll auf den bereits am Boden liegenden Mitschüler eingetreten haben. Durch die Wucht der Tritte verlor der Jugendliche das Bewusstsein. Die Berufsrettung Wien übernahm die Erstversorgung vor Ort und brachte das Opfer anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus.

Festnahme direkt in Schule

Polizeibeamte nahmen den 14-jährigen Tatverdächtigen, einen rumänischen Staatsbürger, noch vor Ort vorläufig fest. Als Auslöser für die Eskalation werden Beleidigungen des Opfers gegenüber der Schwester des Verdächtigen vermutet.

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