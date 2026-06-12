TV
E-Paper
Österreich

Ausstellung

Haar, Identität, Tradition: Die jüdische Perücke im Project Space

Jüdisches Museum Wien zeigt im Project Space: Über die jüdische Perücke
© JMW
Im Project Space des Jüdischen Museums Wien zeigt Anja Salomonowitz ihren Film Über die jüdische Perücke. Die Arbeit gibt Einblicke in religiöse Praxis, persönliche Geschichten und den Umgang mit einem oft missverstandenen Thema.
OE24 auf Google bevorzugen

Regisseurin Anja Salomonowitz präsentiert im Project Space des Jüdischen Museums erstmals ihren Film Über die jüdische Perücke. Damit nähert sie sich dem Thema der Perücke als Teil jüdisch-religiöser Praxis, das weit über seine äußere Erscheinung hinausgeht.

Orthodoxe Jüdinnen bedecken ihr Haar nach der Hochzeit in der Öffentlichkeit traditionell, etwa mit einem Kopftuch (Tichel) oder einer Perücke, dem sogenannten Scheitel. Da diese Perücken oft kaum von natürlichem Haar zu unterscheiden sind, sorgen sie immer wieder für Neugier, aber auch für Missverständnisse.

Salomonowitz begegnet dem Thema mit großer Offenheit und Sorgfalt. In Gesprächen mit einer Wiener Perückenmacherin sowie mit Frauen, die selbst eine Perücke tragen, entstehen Einblicke in persönliche Beweggründe, religiöse Überzeugungen und Lebensrealitäten Wiener Jüdinnen.

Auch interessant

Wegen einer Wette wurde er zum Klo-Influencer

Horror-Zustände in Wiener Seniorenheim: Ex-Direktorin vor Gericht

Ergebnis-Knall 5 Tage nach Monaco-Rennen

Entscheidung um Michael Gregoritsch gefallen

"Höhere Strafen für Randalierer, Gaffer und Gefährder"

Rauminstallation im Project Space

Jüdisches Museum Wien zeigt im Project Space: Über die jüdische Perücke
Jüdisches Museum Wien zeigt im Project Space: Über die jüdische Perücke © Anja Salomonowitz

Die Präsentation im Project Space ist als raumgreifende Installation angelegt und schafft eine filmische Atmosphäre. Ein Paravent strukturiert den Raum, dahinter lädt eine intime Sitzsituation zum konzentrierten Betrachten ein.

Das Projekt verbindet persönliche Erzählungen mit religiösen und kulturellen Kontexten und eröffnet differenzierte Perspektiven auf ein Thema, das in der öffentlichen Debatte häufig verkürzt dargestellt wird.

Die in Wien lebende Regisseurin wurde international ausgezeichnet, zuletzt für ihren Spielfilm Mit einem Tiger schlafen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Haar, Identität, Tradition: Die jüdische Perücke im Project Space

Badeteich Hirschstetten wieder geöffnet

S-Bahn-Chaos am Donauinselfest

Hietzing setzt weiter auf Familienfreundlichkeit

Kickl und Putin knutschen bei der Pride

Designmarkt bringt 70 Aussteller nach Floridsdorf

300.000 feiern Regenbogenparade

Vatertag: Wiener greifen tief in die Tasche

Michael Donhauser gewinnt H.C.-Artmann-Preis 2026

Brioche & Brösel: So schmeckt Wien im Burger-Format