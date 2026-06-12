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Formel-1-Hammer

Ergebnis-Knall 5 Tage nach Monaco-Rennen

© NurPhoto via Getty Images
Alpine-Pilot Gasly erhielt Platz drei in Monaco zurück
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Fünf Tage nach dem turbulenten Formel-1-Grand-Prix von Monaco hat der Franzose Pierre Gasly Rang drei zurückbekommen. Wie der Automobil-Weltverband (FIA) am Freitag mitteilte, wurden die zwei nachträglich ausgesprochenen Fünf-Sekunden-Strafen gegen den Alpine-Piloten zurückgenommen, womit Gasly hinter Sieger Kimi Antonelli (Mercedes) und Lewis Hamilton (Ferrari) wieder mit einem Stockerlplatz - dem sechsten seiner Karriere in der Königsklasse - aufscheint.

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Gasly war am vergangenen Sonntag von den Stewards zweier Geschwindigkeitsüberschreitungen in der Boxengasse um 0,1 respektive 0,4 km/h für schuldig befunden worden und daraufhin auf Platz sieben zurückgefallen. Alpine legte gegen die Sanktionen Einspruch ein und bekam nun recht. Grund dafür war ein Fehler bei der Zeitmessung, weshalb die Strafen annulliert wurden. Gaslys Landsmann Isack Hadjar muss damit weiter auf den ersten Podestplatz mit Red Bull warten.

© Sutton Images

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