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Entscheidung um Michael Gregoritsch gefallen

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Die Zukunft von ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch ist noch vor Österreichs WM-Auftakt geklärt
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Der FC Augsburg hat die Kaufoption auf den bisher von Bröndby IF ausgeliehenen Angreifer gezogen. Der 32-jährige Steirer unterschrieb bei den Augsburgern einen Vertrag bis Ende Juni 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr. Das gab der deutsche Fußball-Bundesligist am Freitag bekannt. Die Ablöse soll laut der "Augsburger Allgemeine" rund 500.000 Euro betragen.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Gregoritsch war bereits von 2017 bis 2022 in Augsburg unter Vertrag gestanden, im Frühjahr 2020 war er an Schalke 04 verliehen. Nach einem unglücklichen Halbjahr bei Bröndby kehrte der Grazer im Jänner vorerst auf Leihbasis zum Club aus Bayern zurück. In 17 Ligaspielen gelangen ihm sechs Tore. Augsburg schloss die Saison auf dem neunten Tabellenplatz ab.

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