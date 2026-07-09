ÖFB-Zukunft
Jetzt beginnt das große Rangnick-Casting
Von 25. bis 29. Juli trainieren Spieler der Jahrgänge 2008 bis 2011 unter dem ÖFB-Teamchef und seinem Betreuerstab. Die Organisation des Lehrgangs hat U21-Teamchef Peter Perchtold übernommen.
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31 Feldspieler und vier Torhüter wurden heuer nominiert, die Trainingseinheiten sind öffentlich.
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"Der Perspektivspielerlehrgang hat für meine Trainerkollegen und mich einen sehr hohen Stellenwert. Wir wollen den größten Talenten des Landes vermitteln, wie wir im Nationalteam Fußball spielen und welche Schwerpunkte wir im Training setzen, um sie möglichst effizient an unsere Spielweise heranzuführen", meinte Rangnick in einer ÖFB-Aussendung.
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