Nach WM-Aus: ORF-Hammer um Rainer Pariasek

Pariaseks Auftritte mit Andreas Herzog zählen zu den absoluten Highlights der WM

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Nichts wurde es aus dem österreichischen WM-Märchen. Gegen Spanien war im Sechzehntelfinale nichts zu holen – das ÖFB-Team muss die Heimreise antreten.

So geht es weiter

Abschied nehmen aus dem Team-Camp in Santa Barbara heißt es auch für das neue ORF-Duo Rainer Pariasek und Andreas Herzog, das täglich aus Kalifornien berichtete.

Fans des Kultmorderators dürfen sich aber freuen: Pariasek wird – wieder zusammen mit Herzog - auch beim Halbfinale (ORF und Servus TV übertragen jeweils ein Semifinale) und Finale im Einsatz sein.

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Neue Aufgabe

Nach der WM wird Pariasek dann eine neue Aufgabe übernehmen. Wie die NÖN berichtet, wird der 61-Jährige Präsident des Poysdorfer Bezirkswinzerfest.

Damit tritt er in die Fußstapfen von niemand Geringeren als Ex-Ski-Ass Fritz Strobl. Pariasek lebt mit seiner Familie in der Wachau zu Hause und, wie Landtagspräsident Karl Wilfing erklärt, ein "echter Weinkenner und Weinliebhaber".

Im Herbst wird Pariasek die Festpräsidentenkette überreicht. Wer mit dem ORF-Star anstoßen kann, vom 10. bis 13. September zum Poysdorfer Bezirkswinzerfest in der Weinstadt kommen.