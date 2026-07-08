Nach WM-Tränen: Neues Kapitel für Marko Arnautovic

Nach dem tränenreichen WM-Aus gegen Spanien steht ÖFB-Legende Marko Arnautovic schon wieder für seinen Verein Roter Stern Belgrad auf dem Platz. Die Fans freuen sich über die schnelle Rückkehr.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am 18. Juli startet Roter Stern Belgrad in die neue Saison. Während andere WM-Teilnehmer nach dem anstrengenden Turnier noch im Urlaub entspannen, hat sich Marko Arnautovic bereits bei seinem Klub zurückgemeldet.

"Ratet mal, wer wieder da ist", schrieb der Traditionsverein auf Instagram und zeigte dazu Fotos des Routiniers im Trainingsgewand. Der Stürmer blickt nach den intensiven Wochen im Nationalteam direkt nach vorne und konzentriert sich voll auf die kommenden Aufgaben mit seinem Verein. Schon wenige Tage nach dem Ligaauftakt wartet die wichtige Qualifikation für die Champions League, bei der die ÖFB-Legende kräftig mithelfen will, den Einzug in die Königsklasse zu fixieren.

Fokus auf Champions League

Hinter dem Angreifer liegen extrem emotionale Tage. Nach 137 Länderspielen ging die beeindruckende Karriere von Österreichs Rekordspieler und Top-Torjäger mit 49 Treffern im Nationalstadion zu Ende. Das bittere 0:3 im Sechzehntelfinale gegen Europameister Spanien markierte den Schlusspunkt einer Ära, was nach dem Schlusspfiff für viele Tränen sorgte.

+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++

Abschied von zweiter Familie

"Es trifft mich, dass ich meine zweite Familie ab jetzt nicht mehr am Platz sehen werde", gab der Rekordmann nach dem WM-Aus offen zu. Kurz darauf verabschiedete sich der Wiener mit einem emotionalen Video auf Instagram von seinen Anhängern in Österreich. "Für Österreich zu spielen, war die größte Ehre meiner Karriere. Jedes Mal, wenn ich den Platz betreten habe, habe ich alles gegeben – für meine Mitspieler, für die Fans und für alle, die uns zu Hause unterstützt haben", fasste die ÖFB-Legende seine Zeit im Teamdress zusammen. Nun gilt die volle Aufmerksamkeit den sportlichen Zielen in Belgrad.