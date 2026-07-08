Thurnher hat Nachfolger für gefeuerten ORF-Werbe-Chef

Markus Seiringer folgt auf Oliver Böhm

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Im ORF wurde eine enorm wichtige Personalentscheidung getroffen. Mit sofortiger Wirkung hat ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher den langjährigen Head of Sales Digital der ORF-Enterprise, Matthias Seiringer, zum interimistischen CEO der 100-prozentigen Vermarktungstochter des ORF-Medienkonzerns berufen.

Matthias Seiringer © Klaus Titzer

Seiringers Vorgänger, Oliver Böhm, war nach einer internen Untersuchung mit sofortiger Wirkung abberufen worden - Böhm war wegen angeblicher Verfehlungen bereits seit April beurlaubt gewesen. Laut ORF kam eine Überprüfung der Vorwürfe zum Schluss, „dass in mehrerlei Hinsicht Verhalten an den Tag gelegt wurde, das eine Weiterbeschäftigung im Unternehmen unmöglich macht“.

Der Posten ist enorm wichtig, die Konzerntochter ist die Cash Cow des ORF: In ihrem Verantwortungsbereich liegen die Fernsehsender ORF 1, ORF 2, ORF III, ORF SPORT +, die nationalen Radiosender Hitradio Ö3, FM4 und Österreich 1, das ORF.at-Network, die Plattformen ORF ON und ORF SOUND, das Printmagazin ORF nachlese sowie die internationale Content-Lizenzierung. Seiringer ist seit 2009 für die ORF-Enterprise tätig und wurde 2012 zum Head of Sales Digital berufen.

Thurnher zeigte sich erfreut: „Es freut mich, dass mit Matthias Seiringer ein Vollprofi die interimistische Leitung der ORF-Enterprise übernehmen wird. Gemeinsam mit Heinz Mosser, Dorit Wolkenstein und dem gesamten Team der ORF-Enterprise ist damit sichergestellt, dass die Werbekundinnen und -kunden des ORF bestmöglich serviciert werden, wie sie dies gewohnt sind.