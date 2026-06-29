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Schwere Vorwürfe

Personal-Beben beim ORF: Werbechef fristlos gekündigt

Ein Mann in einem blauen Anzug spricht auf einer Bühne vor dunklem Hintergrund.
© apa
ORF-Werbechef Oliver Böhm wurde fristlos gekündigt.
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ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher hat den Chef der ORF-Enterprise, Oliver Böhm, mit sofortiger Wirkung abberufen, berichtet der "Kurier".

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Ein Mann im Anzug spricht während einer Pressekonferenz mit Mikrofon in Wien.
© APA/HANS KLAUS TECHT

Die Entscheidung fiel am Montag nach dem Abschluss einer internen Untersuchung. Thurnher hatte Böhm bereits im April beurlaubt und die Prüfung von schwerwiegenden Vorwürfen durch die ORF-interne Compliance-Stelle veranlasst. Diese Prüfung, die unter Beiziehung externer Experten stattfand, ist nun abgeschlossen. Laut ORF kommt die Überprüfung der Vorwürfe zum Schluss, "dass in mehrerlei Hinsicht Verhalten an den Tag gelegt wurde, das eine Weiterbeschäftigung im Unternehmen unmöglich macht", zitiert der Kurier. Über den genauen Inhalt der Vorwürfe gegen Böhm wurden bisher keine näheren Details bekanntgegeben.

Herr der Werbemillionen

Böhm war seit 2013 CEO der ORF-Enterprise und damit Herr der für den ORF so wichtigen Werbemillionen. Die Enterprise vermarktet alle überregionalen ORF-TV-Sender und Radiostationen, das gesamte Digital-Angebot sowie Teletext und die "Nachlese". Auch der internationale Vertrieb von ORF-Produktionen gehört zum Aufgabenbereich der Enterprise. Damit nimmt sie gut 200 Millionen Euro jährlich ein. Böhm gehörte zudem zu den Top drei im ORF-Gehaltsranking des Transparenzberichts.

Neue Geschäftsführung geplant

Die ORF-Enterprise wird weiterhin von Prokurist Heinz Mosser und Prokuristin Dorit Wolkenstein geführt. Das Unternehmen soll jedoch nicht dauerhaft ohne feste Führung bleiben. "Der ORF wird zeitnah die Weichen für die Bestellung einer neuen Geschäftsführung der ORF-Enterprise stellen", berichtet der Kurier auch..

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