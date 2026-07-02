So viel cashen ORF & Servus TV mit WM

Ein Extradienst-Bericht enthüllen die Mega-Zahlen.

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Ganz Österreich liegt im Fußball-WM-Fieber. Doch während auf dem Rasen um den Aufstieg gekämpft wird, läuft hinter den Kulissen die größte Marketing- und Geldmaschine des Sportjahres. Wie das Fachmagazin ExtraDienst exklusiv enthüllt, geht es im heimischen TV-Geschäft um gigantische Millionenbeträge.

Gigantische Reichweiten

Um die Dimensionen zu verstehen, hier die Hard-Facts der FIFA-Turniere:

Gigantische Reichweiten: Bereits die WM 2022 in Katar erreichte über 5 Milliarden Kontakte über TV, Streaming und Social Media.

Milliarden-Umsätze: Die FIFA selbst setzte im Zyklus von 2019 bis 2022 rund 7 Milliarden Euro um. Rechnet man alle weltweiten Werbebudgets, Kampagnen und Handelsmarketing-Aktionen zusammen, fließen während einer WM rund über 10 Milliarden Euro an reiner Werbeleistung.

Die neue Goldgrube "Trinkpause": Bei der WM 2026 gibt es eine entscheidende Neuerung – die sogenannten Hydration Breaks. Eine Goldgrube für den ORF & Servus TV. Zum Vergleich: Der US-Sender FOX rechnet dadurch mit 250 Millionen Dollar Zusatzumsatz.

Kaum Gewinn mit WM

Apropos ORF: Wie ein Branchen-Insider gegenüber Extradienst berichtet beläuft sich der geschätzte Werbeumsatz beim ORF auf 25 bis 30 Millionen Euro.

Zum Vergleich: ServusTV wird mit der WM rund 17 Millionen Euro an Werbeinnahmen erlösen, weiß Extradienst. Angesichts der hohen Kosten (bis zu 12 Millionen Euro für die TV-Rechte) hält sich der Gewinn für die beiden Sender aufgrund von Produktions-, Personal- und Refinanzierungskosten in Grenzen.