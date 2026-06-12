Wegen einer Wette wurde er zum Klo-Influencer

Während andere Influencer über Reisen, Autos oder Fitness posten, hat Thomas aus München eine ganz besondere Leidenschaft.

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Alles begann laut Thomas mit einer Wette mit seinem Sohn. Dabei ging es darum, ob sich selbst mit einem so ungewöhnlichen Thema wie Toiletten ein Publikum in den sozialen Netzwerken aufbauen lässt. Aus dem Spaß wurde schließlich ein erfolgreiches Social-Media-Projekt mit Tausenden Followern.

Auf Instagram testet, bewertet und präsentiert ein Mann öffentliche Toiletten aus aller Welt. Seine Videos zeigen ungewöhnliche WCs, luxuriöse Sanitäranlagen und kuriose Fundstücke, die viele Nutzer sonst nie zu Gesicht bekommen würden.

Mit seiner außergewöhnlichen Nische hat er sich mittlerweile eine große Fangemeinde aufgebaut.

Aus Hobby wurde Social-Media-Erfolg

Was einst als Spaß begann, entwickelte sich zu einem erfolgreichen Online-Projekt. Seine Videos erzielen regelmäßig hohe Klickzahlen, zahlreiche Nutzer verfolgen gespannt seine neuesten Entdeckungen.

Besonders außergewöhnliche oder skurrile Toiletten sorgen immer wieder für Aufmerksamkeit.

Fans feiern die ungewöhnliche Idee

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Gerade weil das Thema so alltäglich ist, kommt der Content bei vielen Menschen gut an. In den Kommentaren zeigen sich zahlreiche Nutzer begeistert von den kuriosen Einblicken.

Damit beweist der Münchner, dass man selbst mit einem Thema erfolgreich werden kann, das wohl die wenigsten als Influencer-Karriere geplant hätten.

Ob Luxus-WC oder kuriose Toilettenanlage: Für Deutschlands ersten Klo-Influencer steckt hinter jedem stillen Örtchen eine Geschichte. Und genau das macht ihn für seine Fans so spannend.