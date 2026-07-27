Terror-Opfer in Berlin ist eine polnische Mutter

Das Todesopfer des grausamen CSD-Anschlags in Berlin ist offenbar eine 65-jährige Mutter aus Polen. Sie reiste zum Feiern in die Hauptstadt, ihre Tochter überlebte den Terror verletzt. Das berichtet "Bild".

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Die Frau kam mit ihrem Kind zum Feiern in die deutsche Hauptstadt und verlor bei dem islamistischen Terroranschlag ihr Leben. Bei dem Todesopfer vom Berliner CSD – einem Fest, bei dem hunderttausende Menschen aus aller Welt fröhlich feiern wollten – soll es sich um eine Mutter aus Polen handeln. Ihre Tochter überlebte die schreckliche Tat im Tiergarten verletzt.

Warten auf offizielle Identifizierung

Offiziell gilt die Tote noch nicht als endgültig identifiziert. Der Grund dafür ist, dass ihre Angehörigen die Leiche in der Rechtsmedizin noch nicht gesehen haben. Aus diplomatischen Kreisen sickerte jedoch durch, dass es sich bei der Frau um eine Bewohnerin aus Warschau handelt, die mit ihrer Tochter zum CSD nach Berlin gereist war, wie "Bild" berichtet. Die Tote bleibt bis zur offiziellen Identifikation in der Gerichtsmedizin, bevor sie freigegeben und zur Bestattung an ihre Familie übergeben wird.

Ein Polizeilastwagen transportiert den Van nach einem Auto-Anschlag auf die Parade zum Christopher Street Day (CSD) am Samstag in Berlin vom Tatort im Tiergarten ab. Abdul B. steuerte den Transporter in eine Menschenmenge im Tiergarten, tötete dabei eine Frau und verletzte 29 weitere Personen. © Getty Images

Keine Verletzten in Lebensgefahr

Bei dem islamistischen Terroranschlag wurden am Samstag laut Polizei insgesamt 29 Personen teils lebensgefährlich verletzt. Keine der Verletzten schwebte mehr in Lebensgefahr. Einige Verletzte konnten die Spitäler sogar bereits wieder verlassen.

Attentäter nach Zugriff erschossen

Der Terror-Attentäter Abdul B. wurde am Sonntag von der Polizei in einer Kleingartenkolonie im Berliner Bezirk Spandau aufgespürt. Beim Zugriff ging der Islamist mit einer Stichwaffe auf die Beamten des SEK los. Die Einsatzkräfte eröffneten daraufhin das Feuer und erschossen den Mann.