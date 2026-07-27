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Keine Verletzten

Tornado beschädigte bis zu 50 Gebäude

Drei Menschen betrachten zerstörte Garagen und Trümmer nach einem Unwetter im Garten.
© APA/dpa/Marcus Brandt
Vor allem Dächer wurden abgetragen.
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Ein Tornado hat am Sonntagabend in der Kleinstadt Glückstadt im norddeutschen Bundesland Schleswig-Holstein und in deren näheren Umgebung zahlreiche Gebäude beschädigt. Nach Angaben der Polizeidirektion Itzehoe registrierten Einsatzkräfte nach ersten Schätzungen Schäden an etwa 40 bis 50 Gebäuden. Verletzt habe sich niemand. Eine Person erlitt nach Angaben der Polizei einen Nervenzusammenbruch und erhielt vorübergehend Betreuung.

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Der Deutsche Wetterdienst (DWD) bestätigte, dass es sich um einen Tornado handelte. Besonders starke Schäden sind nach Angaben der Polizei in einem Industriegebiet entstanden. Dort habe der Sturm das Dach einer Halle nahezu vollständig abgedeckt. Umherfliegende Dachteile hätten anschließend weitere Industriegebäude und Anlagen erheblich beschädigt. "Wir sind gegen 19.00 Uhr alarmiert worden", sagte der Wehrführer der Glückstädter Feuerwehr, in der Spitze seien 120 Einsatzkräfte beteiligt gewesen. Der Einsatz sei nachts gegen 2.00 Uhr beendet worden.

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