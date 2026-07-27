Neue Grätzl-Ladezonen zum Halten, Ein- und Ausliefern

Die Grätzl-Ladezonen im 8. Bezirk sind ein voller Erfolg. Nun folgen fünf weitere Bezirke dem Vorzeigeprojekt, um kurzes Halten dort möglich zu machen, wo es dringend notwendig ist.

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Durch sogenannte Grätzl-Ladezonen ist das kurze Halten dort möglich, wo es im Wiener Stadtalltag tatsächlich gebraucht wird. Nach der erfolgreichen Einführung für Privatpersonen und Gewerbetreibende in der Josefstadt folgen nun Grätzl-Ladezonen in fünf weiteren Bezirken. Die Standorte werden dabei nicht von einzelnen Firmen beantragt, sondern eben gezielt dort geschaffen, wo der Bedarf besonders hoch ist.

"Wir Zusteller freuen uns, dass das Konzept der Grätzl-Ladezonen angekommen ist und sie in immer mehr Bezirken errichtet werden", sagt Gurdial Singh Bajwa, Obmann der Wiener Kleintransporteure. "Denn wir - und damit unsere Kunden - profitieren besonders von Grätzl-Ladezonen."

Zur Info: Privatpersonen dürfen in Grätzl-Ladezonen zu Lieferzwecken oder für andere kurze Besorgungen für maximal 10 Minuten beziehungsweise für die Dauer des Ladevorgangs halten. Dafür ist ein kostenloser Kurzparkschein erforderlich. Grätzl-Ladezonen dürfen werktags von 7 bis 19 Uhr sowie Samstag von 7 bis 13 Uhr verwendet werden. Außerhalb dieser Zeiten kann die Zone unter Berücksichtigung der Kurzparkzonenregelung zum Parken genutzt werden.

Ausbau in ganz Wien geplant

Hinter dem Erfolgskonzept steckt ein eigens entwickelter Ladezonen-Rechner von Wirtschaftskammer Wien und TU Wien. Die Software analysiert die unmittelbare Umgebung und ermittelt, wo Lieferanten, Handwerker oder Anrainer am dringendsten kurze Haltemöglichkeiten benötigen. Das soll lange Parkplatzsuchen vermeiden, Lieferwege verkürzen und den Verkehr auf den Straßen spürbar entlasten.

In der Josefstadt gibt es 15 solcher Grätzl-Ladezonen, auch Neubau und Mariahilf setzen bereits auf das Konzept, wobei weitere Standorte in der Leopoldstadt, Wieden und Meidling in Planung sind. Die Ausweitung der Grätzl-Ladezonen soll sich in Zukunft auf das gesamte Stadtgebiet erstrecken.