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OÖVV Kundencenter übersiedelt in größten Busterminal von OÖ

Busterminal
© OÖVV
Zusätzlich werden die Öffnungszeiten verlängert.
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Linz. Das Kundencenter des OÖ Verkehrsverbundes übersiedelt mit 27. Juli in den Busterminal Linz und rückt damit noch näher an jene Menschen heran, die täglich mit Bus, Bahn und Straßenbahn unterwegs sind. Notwendig wurde die Übersiedelung aufgrund einer längerfristigen Baustelle der LINZ STROM GAS WÄRME GmbH direkt im Zugangsbereich des bisherigen Kundencenters.

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Mit dem neuen Standort im größten Busterminal Oberösterreichs wird der persönliche Kundenservice weiter ausgebaut: Kunden profitieren von erweiterten Öffnungszeiten in den barrierefreien Serviceflächen. . Künftig ist das OÖVV Kundencenter am Montag, Dienstag und Donnerstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet, am Mittwoch und Freitag von 9 bis 14 Uhr.

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