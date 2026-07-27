Bootsverleih: Preis variiert um bis zu 20 Euro/Stunde

Der günstigste Bootsverleih ist am Irrsee, am Wolfgangsee bezahlt man das doppelte.

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Wie jedes Jahr ließ auch heuer das Konsument/innenschutz-Ressort des Landes Oberösterreich die Preise von Bootsverleihen im Land durch die Preisaufsicht vergleichen. Erhoben wurden die Mietpreise für je eine Stunde von Elektrobooten, Tretbooten, Ruderbooten, Stand Up Paddles sowie Segelbooten. "Bevor man sich ein Boot ausborgt, ist es gut, die Preise zu vergleichen. In Oberösterreich gibt es auf jedem größeren See ein gutes Verleih-Angebot. Wichtig beim Ausleihen von Booten aller Art ist aber immer, dass ausreichende Schwimmfähigkeiten vorhanden sind, sollte der Ernstfall eintreten", so der Konsumentenschutzlandesrat Stefan Kaineder (Grüne).

Tretbootfahren am Attersee ist teuer

Tretbootfahren kann bis zu 35 Euro pro Stunde kosten © Getty Images/iStockphoto

Elektroboote kann man sich auf oberösterreichischen Seen schon um 24 Euro pro Stunde ausborgen (Mondsee), aber auch bis zu 60 Euro pro Stunde bezahlen (Hallstättersee). Ruderboote gibt es am Irrsee um 9 Euro pro Stunde, am Wolfgangsee bezahlt man das Doppelte (18 Euro/Stunde). Am Stausee in Klaus oder am Gleinkersee kostet eine Stunde Tretboot fahren 15 Euro, am Attersee muss man dafür bis zu 35 Euro bezahlen. Stand up Paddles gibt es von 10 Euro pro Stunde (Stausee Klaus) bis zu 25 Euro pro Stunde (Hallstättersee). Segelboote kosten je nach Größe mehr oder weniger, ein Richtwert sind hier am Attersee oder am Mondsee rund 50 Euro pro Stunde.