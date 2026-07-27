Junger Schwan aus Wehranlage gerettet

Im Kehrwasser eines Kleinkraftwerks im Welser Mühlbach ist am Montagvormittag ein junger Schwan festgesessen.

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Wels. Ein junger Schwan rief am Montagvormittag die Freiwillige Feuerwehr Wels auf den Plan.

Eine Frau meldete, dass sich in der Strömung im Bereich einer Wehranlage ein junger Schwan befindet, der sichtlich nervös seine Runden zog und den Bereich nicht mehr selbstständig verlassen konnte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das junge, bereits etwas erschöpfte Tier von der Strömung eingeschlossen auf einem Betonvorsprung. Die Einsatzkräfte konnten den Schwan einfangen.

Passanten halfen bei Tierrettung mit

Durch aufmerksame Passanten wurde die Feuerwehr darauf aufmerksam gemacht, dass sich die zugehörige Schwanfamilie wohl ca. 500 Meter flussaufwärts befindet. Der Nachwuchs wurde dort wieder mit seiner Familie vereint.