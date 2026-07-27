5.400 Haushalte bekommen Strom vom Feld

Spatenstich für die größte Agri-PV-Anlage der Energie AG in Pennewang.

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Pennewang. Die Energie AG setzt einen weiteren Schritt beim Ausbau der Sonnenenergie in Oberösterreich. Am 27. Juli erfolgte in Pennewang (Bez. Wels-Land) der Spatenstich für die größte Agri-Photovoltaik-Anlage der Energie AG. Die weitere Anlage, die Landwirtschaft, Natur- und Klimaschutz vereint, soll im Frühjahr 2027 in Betrieb gehen. Sie soll 5.400 Haushalte mit Sonnenstrom aus der Region versorgen.

Drei Anlagen in OÖ in Bau

„Die Lage der Fläche ist optimal und die Auswirkungen auf das Umfeld sind gering. Durch das Agri-PV-Konzept kann die Fläche auch weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden, was uns als Gemeinderat ein großes Anliegen war", sagt Franz Waldenberger, Bürgermeister von Pennewang und Präsident der oö. Landwirtschaftskammer.

Bis 2035 wird die Energie AG vier Milliarden Euro in die erneuerbare Energiezukunft investieren, davon etwa 300 Millionen Euro für die Errichtung von PV-Eigenerzeugungsanlagen. Im laufenden Geschäftsjahr sollen PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von mehr als 25 MWp realisiert werden. Damit sollen pro Jahr etwa 10.000 Haushalte bilanziell mit Sonnenstrom versorgt werden können. Konkrete Projekte sind die bereits im Bau befindlichen Agri-PV-Anlagen in Schalchen (6 MWp) und Neuhofen an der Krems (3 MWp). Die Inbetriebnahme beider Anlagen ist für Herbst 2026 geplant.