Biker raste mit 156 km/h durch Wels

Der Motorradfahrer war dreimal so schnell wie erlaubt unterwegs.

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Wels. Mehr als dreimal so schnell wie erlaubt ist ein Motorradfahrer am Montagfrüh durch Wels gerast. Bei Geschwindigkeitskontrollen gegen 5.30 Uhr in Wels wurde ein Motorrad-Lenker mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Salzburger Straße im Ortsgebiet festgestellt. Der 26-jährige Motorrad-Lenker aus Wels war im Ortsgebiet bei erlaubter Geschwindigkeit von 50 km/h mit einer Geschwindigkeit von 156 km/h unterwegs.

Nach erfolgter Nachfahrt erfolgte die Anhaltung des Lenkers in Gunskirchen. Aufgrund der erheblichen Geschwindigkeitsübertretung wurde dem 26-Jährigen der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Des Weiteren wurde das Motorrad vor Ort vorläufig beschlagnahmt.