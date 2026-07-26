War vermisst
Tschechische Wanderin in Oberösterreich verunglückt
Die Schwester der Verunglückten hatte im Vorfeld Alarm geschlagen. Die Frau war auf dem Nordalpenweg 01 unterwegs gewesen. Bei den Ermittlungen ergab sich kein Verdacht auf Fremdverschulden, teilte die Polizei mit.
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