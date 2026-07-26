Tschechische Wanderin in Oberösterreich verunglückt

Eine 47-jährige tschechische Wanderin, die ihre Buchung in einer Hütte im Gemeindegebiet von Hinterstoder (Bezirk Kirchdorf) in Oberösterreich nicht wahrgenommen hatte, ist am Sonntag in einer Felsrinne unterhalb eines Steiges tot aufgefunden worden.

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Die Schwester der Verunglückten hatte im Vorfeld Alarm geschlagen. Die Frau war auf dem Nordalpenweg 01 unterwegs gewesen. Bei den Ermittlungen ergab sich kein Verdacht auf Fremdverschulden, teilte die Polizei mit.

Die Schwester der Verunglückten hatte im Vorfeld Alarm geschlagen. Die Frau war auf dem Nordalpenweg 01 unterwegs gewesen. Bei den Ermittlungen ergab sich kein Verdacht auf Fremdverschulden, teilte die Polizei mit.