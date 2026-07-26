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War vermisst

Tschechische Wanderin in Oberösterreich verunglückt

Junge Frau macht Selfie – und bekommt den Schock ihres Lebens
© Getty Images
Eine 47-jährige tschechische Wanderin, die ihre Buchung in einer Hütte im Gemeindegebiet von Hinterstoder (Bezirk Kirchdorf) in Oberösterreich nicht wahrgenommen hatte, ist am Sonntag in einer Felsrinne unterhalb eines Steiges tot aufgefunden worden.
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Die Schwester der Verunglückten hatte im Vorfeld Alarm geschlagen. Die Frau war auf dem Nordalpenweg 01 unterwegs gewesen. Bei den Ermittlungen ergab sich kein Verdacht auf Fremdverschulden, teilte die Polizei mit.

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