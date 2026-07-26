Drogenlenker crasht ganze Familie ins Spital

Der deutsche Kiffer fuhr beim Überholen mit überhöhter Geschwindigkeit auf das Auto einer vierköpfigen Familie auf.

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Vrlbg. Ein laut Polizei unter Drogeneinfluss stehender deutscher Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen im Pfändertunnel auf der A14 bei Bregenz einen Unfall mit fünf Verletzten, darunter zwei Kinder, verursacht. Er war beim Überholen mit überhöhter Geschwindigkeit kurz nach 5.00 Uhr gegen das Auto einer in der Schweiz lebenden serbischen Familie gefahren, das sich daraufhin überschlug. Die Verletzten wurden in die Krankenhäuser Bregenz und Dornbirn gebracht.

Kinder (7 und 10) und beide Eltern verletzt

Der Unfallverursacher, der zwei Mitfahrer dabei hatte, geriet während des Überholens in Fahrtrichtung Deutschland auf die Normalspur und kollidierte mit dem Heck des Autos der Familie. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Überholspur geschleudert, prallte gegen das Schrammbord des Tunnels, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach auf der Normalspur zu liegen. Das Ehepaar und die sieben und zehn Jahre alten Kinder konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien.

Das Auto des Drogenlenkers blieb auf der Überholspur stehen, er wurde ebenfalls verletzt. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,3 Promille, bei einer anschließenden Fahrtauglichkeitsuntersuchung erwies er sich nach Angaben der Polizei als aufgrund von vorangegangenem THC-Konsum fahruntauglich. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Der Pfändertunnel war von 5.06 Uhr bis 7.30 Uhr in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt.